Dit is Red Bull Joyride!

Erik Fedko © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

Red Bull Joyride is naast Red Bull Rampage het bekendste en heftigste evenement waar de mountainbike top reikhalzend naar uitkijkt.

Red Bull Joyride is een jaarlijks terugkerend evenement dat gehouden wordt tijdens het Crankworx festival in Whistler, Canada.

Naast de stops in Rotorua (Nieuw-Zeeland) en Innsbruck (Oostenrijk) zijn alle ogen gericht op de ‘grande finale’ in Whistler, de bakermat van het freeride mountainbiken.

“Dit is een evenement dat iedereen wil winnen, no matter what”

13 min The history of Red Bull Joyride As Red Bull Joyride reaches its 10th anniversary, here’s a brief history of this iconic Slopestyle MTB event.

Hier gaan we dan, alles wat je moet weten over Red Bull Joyride:

Hier worden namen gemaakt

In 2011 behaalde de toen nog minder bekende Thomas Genon de eerste plaats tijdens Joyride. Vanuit het niets liet hij de volledige wereldtop achter zich met zijn combi van tricks. Grote kans als je hier goed scoort dat de felbegeerde Red Bull helm niet lang meer op zich laat wachten.

Thomas Genon © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

Waarom wordt het ‘the Boneyard’ genoemd?

Eigenlijk heel simpel, in alle jaren dat dit evenement bestaat zijn er menig botten gesneuveld. De wil om te winnen is hoog, dus iedereen geeft alles. En soms net iets teveel. Joyride kent geen genade en rekent direct af met foutjes.

Dat is niet echt een heel spannend verhaal, maar die kerel die ieder jaar verkleed als skelet langs het parcours staat met de tekst “GET OUT OF MY BONEYARD” is misschien wat interessanter.

Emil Johansson © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Het is één van de meest creatieve courses ter wereld

Bij Red Bull Joyride is het niet één rechte lijn van start naar finish. Sinds een paar jaar zijn de course-designers nog creatiever geworden en hebben meerdere lijnen gebouwd waar de atleten gebruik van kunnen maken.

In onderstaande clip neemt Carson Storch ons mee over het parcours van 2019. Maar vorig jaar bleek dat het nog bizarder kon, dat belooft wat voor 2023!

1 min Red Bull Joyride course reveal Carson Storch reveals the epic Red Bull Joyride course that riders will take on at Crankworx Whistler.

Pay Day

$50.000 prijzengeld. Need to say more?

Emil Johansson © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Strijd der continenten

Back in the days waren het voornamelijk de locals die er met de prijzen vandoor gingen. Vanaf 2006 werd Red Bull Joyride toegankelijk voor iedereen. Andreu Lacondeguy was destijds de eerste Europeaan die de titel mee naar Europa nam. Daarna volgden er gelukkig meer.

Dikke tricks, world’s first en combo’s

Iedere rider die meedoet aan Red Bull Joyride haalt alles uit de kast om als winnaar uit de bus te komen. We gaan dan ook zeker hele vette tricks voorbij zien komen. Maar daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat we tricks zien die nog op geen enkel ander evenement te zien zijn geweest. En uiteraard combo’s, want met ‘slechts’ één trick per obstakel kom je er niet meer.

Check vooral de winnende run van Emil Johansson .

9 min Top 3 Slopestyle runs – Red Bull Joyride Emil Johansson, Timothé Bringer and Tomas Lemoine give their best at the 10th anniversary of Red Bull Joyride.

Livestream via Red Bull TV

Omdat je uiteraard niets wil missen zend Red Bull TV gratis de livestream van de slopestyle finales uit. Dus blok 29 juli maar af in je agenda en tune in via je favoriete device om alle dikke actie live te volgen.

Mocht je zelf op je mountainbike aan het rijden zijn dan kan je na het evenement alle highlights terug zien!