Marc Jacobs vierde zijn 32e verjaardag in stijl door in een finale vol actie drievoudig kampioen Kevin Langeree en de Nederlandse rookie Stig Hoefnagel te verslaan en zich te laten kronen tot Red Bull King of the Air.

De Nieuw-Zeelander, die na 22 heats en zo'n zes uur competitie, verspreid over twee dagen, de trofee opeiste, is meer dan stoked met de overwinning. "Het is drie of vier jaar van volledige toewijding geweest om dit waar te maken," zei hij. "Het feit dat het op mijn verjaardag gebeurde en dat het precies zo ging als ik het me had voorgesteld, is gewoon te gek. Het voelt zo goed."

De Red Bull King of the Air 2021 vindt voor het eerst sinds de komst naar Zuid-Afrika plaats in de nieuwe wachtperiode van eind november tot begin december. Dit was voorheen altijd eind januari tot begin februari. Jacobs gelooft dat de nieuwe periode hem goed uitkwam.

"We hebben in Nieuw-Zeeland een heel goed trainingsseizoen in van juni tot oktober en dan begint het in november weer te dalen, dus dan kan ik hier meteen door na een goed seizoen - de nieuwe timing is zeker in mijn voordeel," legde Jacobs uit.

Jacobs profiteerde optimaal van het nieuwe windraam

Ronde 1

Na ronde 1, waarin niemand af kon vallen, op zaterdag zagen de weersvoorspellingen er ideaal uit om het evenement op zondag af te sluiten, met een voorspelde zuid-zuidoostenwind van rond de 30 knopen (55 km/u) vanaf 14.00 uur. De beruchte Cape Doctor , aangekondigd door het iconische 'tafelkleed' van wolken die over de Tafelberg werden getrokken, kwam modieus laat opdagen (iets voor 15.00 uur), maar stelde niet teleur en bleef de hele middag constant, zodat alle atleten de kans kregen om te presteren.

Jonge kanonnen

Sommige van de beste prestaties in de eerste ronde kwamen van de nieuwe garde. De jonge talenten Janek Grzegorzewski uit Polen, Giel Vlugt uit Nederland en de uiteindelijke finalist Stig Hoefnagel zorgden voor een aantal enorme airs en behaalde grote scores. Het betekende een nieuw tijdperk in de sport van big air kiteboarden - iets waar het evenement bekend om staat in zijn geschiedenis. Heats waren ongelooflijk close en de impressie score was vaak de beslisser in een heat.

Dag 2

"De sport groeit en ontwikkelt zich snel, en wij volgen dat op de voet," zei sportief directeur Sergio Cantagalli na het evenement. "Ze zijn snel! Het zijn spannende tijden voor de sport," zei hij, verwijzend naar hoe snel de volgende generatie de grenzen opzoekt. "Ook hebben we een nieuwe koning, hij was constant en hij bracht veel technische bewegingen met extreme hoogte, dus hij heeft die kroon absoluut verdient."

Janek Grzegorzewski was een van de jonge riders die voor de kroon streden © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Wat de verandering van datum betreft, gelooft Cantagalli dat het een nieuwe, frisse vibe en persoonlijkheid naar de sport brengt. "Het zal helpen de sport nog meer te ontwikkelen en het potentieel is er om het karakter te ontwikkelen. Daar kijk ik naar uit."

Het podium

Hoewel de winst niet naar Nederland ging, werden de tweede en derde plek wel opgeëist door ons kikkerlandje. De meest succesvolle KOTA deelnemer ooit, Kevin Langeree moest genoegen nemen met het zilver en rookie Stig Hoefnagel pakte de laatste podiumplek. Well done guys!