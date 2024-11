Breaking the ceiling: Ontmoet de vrouwen van Red Bull King of the Air 2024

Als 's werelds belangrijkste big air kiteboarding evenement is Red Bull King of the Air al vele jaren synoniem aan het verleggen van de grenzen van de sport. De editie van 2024 zet deze traditie voort met de introductie van een officiële vrouwendivisie, waarmee het bereik en de inclusiviteit van de competitie verder worden vergroot. Hier is een blik op de riders die we komende weken door de Zuid-Afrikaanse lucht zien vliegen.

Angely Bouillot (FR)

Angely Bouillot © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Angely Bouillot deed in 2019 mee in de Red Bull King of The Air vrouwen 'expression session' en de pioniersreis van de Franse rider weerspiegelt de groeiende evolutie van big air kiteboarden voor vrouwen. "Dit is een moment dat de geschiedenis in zal gaan," zegt ze.

Ze staat bekend om haar kenmerkende Late Back Kiteloop en belichaamt een filosofie van authenticiteit en moed. Haar advies voor jonge riders die hun grenzen willen verleggen in Big Air? Draag een fietsbroek voor de landingen... en omarm je unieke talenten en vecht voor je dromen.

Pippa Van Iersel (NL)

Pippa Van Iersel © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Voor Pippa Van Iersel was meedoen aan Red Bull King of the Air ooit een verre droom, maar nu worden haar kinderdromen werkelijkheid. Haar gewaagde bewegingen zoals de Back to Late Back (met een extra rotatie) spreken boekdelen over haar onverzettelijke vastberadenheid. "Als ik win, is het niet alleen mijn overwinning; het is een overwinning voor alle vrouwen in het kiteboarden," zegt ze, waarmee ze laat zien hoe vastbesloten ze is om toekomstige atleten te inspireren.

Francesca Maini (UK)

Francesca Maini © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Francesca Maini heeft er lang naar verlangd om vrouwen op dit niveau te zien concurreren. Met haar Kiteloop Board-Off wil ze laten zien welke hoogten vrouwen kunnen bereiken. "Deze wedstrijd zal vrouwen stimuleren om nog verder te stijgen," zegt ze. Haar boodschap aan de volgende generatie? Zet door, zelfs als uitdagingen onoverkomelijk lijken - vooruitgang begint aan de rand van je comfortzone.

Jasmine Cho (VS)

Jasmine Cho © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Jasmine Cho's weg naar Red Bull King of the Air was gevuld met opofferingen, waaronder het pauzeren van een andere carrière om zich te concentreren op haar kiteboard-dromen. Haar Backroll Kiteloop Board-Off is een kenmerkende move en ze gelooft dat deze wedstrijd niet alleen een persoonlijke triomf is, maar ook een keerpunt voor de zichtbaarheid van vrouwen in het kiteboarden. "Doe het stap voor stap," adviseert ze jongere riders, maar houd je niet in wanneer die progressiesprongen komen.

Zara Hoogenraad (NL)

Zara Hoogenraad © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Wereldkampioene Zara Hoogenraad, geroemd om haar kenmerkende Boogie Double Loop, is een voorbeeld van de kracht van hard werken en zelfvertrouwen. "Red Bull King of The Air zal nieuw talent aanwakkeren en nieuwe energie brengen," zegt ze, voordat ze advies geeft aan jonge vrouwelijke rijders: "Omarm kleine overwinningen, koester positiviteit en leer van elke tegenslag met moed en vastberadenheid."

Nathalie Lambrecht (ZW)

Nathalie Lambrecht © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Nathalie Lambrecht begon haar Big Air-reis in 2022, waardoor haar snelle klim naar de top van de sport opmerkelijk is. Met haar Backroll Kiteloop Board-Off eert ze de grondleggers die voor haar kwamen en wil ze een vlindereffect van inspiratie ontketenen. "Dit is nog maar het begin," zegt ze, vol hoop voor toekomstige generaties.

Red Bull King of the Air 2024 vindt opnieuw plaats op het iconische Kite Beach in Kaapstad, Zuid-Afrika, tussen 23 november en 8 december. Blijf hier op de hoogte voor alle updates en om het live te volgen.