Deze breakers waren de lords van Red Bull Lords of the Floor

Menno van Gorp Hij is crewlid van de Hustle Kidz-crew, Def Dogz en Red Bull BC One All Stars, en won de Red Bull Bc One World Final in 2014, 2017 en 2019. We stellen je voor aan b-boy Menno van Gorp.

Red Bull Lords Of The Floor Na meer dan twee decennia is Red Bull Lords of the Floor terug. De wereldwijde 2v2 crew battle keert terug om de geschiedenis én toekomst van de breaking community in de schijnwerpers te zetten.

en B-Boy Stripes het in een enorm spannende finale op tegen Lil G en Alvin. Met hun kenmerkende en innovatieve stijl die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke in het moderne breaking, waren het Menno en Stripes die werden gekroond tot winnaars van Red Bull Lords of the Floor 2024.