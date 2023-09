En dat is wat het publiek op het strand zag! Zandvoort stelde niet teleur, zowel qua wind en golven als performance van de riders. De omstandigheden waren goed en terwijl de wind in de middag aanwakkerde, leverde Zandvoort veel meer op dan voorspeld.

In minder dan 32 uur is het evenement op The Spot in Zandvoort opgezet en werden riders dezelfde ochtend nog ingevlogen. De Nederlander Giel Vlugt trapte Red Bull Megaloop in de eerste heat af met een klassieke trick: Megaloop late backroll. De juryleden letten in deze competitie op technische moeilijkheidsgraad en stijl, maar tijdens de eerste heat waren er al verschillende strategieën te zien. Jett Bradshaw begon met korte lijnen en ook Jason van der Spuy probeerde beide set-ups uit. Deze eerste heat liet daarmee de verandering van de sport van de afgelopen jaren zien, terwijl de laatste editie in 2019 nog riders met boots zag varen.

Andrea Principi is winnaar van Red Bull Megaloop 2023 © Jason Broderick

Voormalig kampioenen vroegtijdig uitgeschakeld

Marc Jacobs, Red Bull King of the Air 2021 en Ross Dillion-Player, de laatste winnaar van Red Bull Megaloop in 2019 , werden al vroeg uitgeschakeld. Marc trok de eerste Double Loop van de competitie in zijn openingsheat, maar zag een lagere score van de juryleden, die op zoek naar een criticle angle van de kite. Voor Ross Dillion-Player voelde het als een herhaling van de laatste Red Bull Megaloop, waarin hij opnieuw in ronde 2 terechtkwam en moest vechten om te overleven in het evenement. Hij vocht zich terug in ronde en bereikte een hoogte van 18,3 meter, waarmee hij zijn eerste score van 5,58 op het bord zette. Helaas was dit niet genoeg en werd Ross na twee heats terug naar huis gestuurd.

Marc Jacobs paste zich aan aan het scoringspotentieel van de juryleden. In ronde twee veranderde hij zijn vlieger naar een 9 meter terwijl het steeds winderiger werd in Zandvoort. “Double Loops scoren niet hoger, dus daar moet je je aan aanpassen.” Marc kwam op de derde plaats terecht en viel uit het evenement, maar door een blessure van Luca Ceruti bij een crash en het einde van de heat kreeg Marc in ronde 3 nog een kans.

Wind neemt toe tijdens kwart- en halve finales

Later op de middag kwam Red Bull Megaloop echt op gang. De wind nam toe en de riders bereikten hoogtes van 20 meter. Cohan van Dijk begon zijn heat met de hoogste score van de dag tot nu toe , een 7.46, waarmee hij aantoont dat hij de te kloppen Nederlander dit jaar is. Cohan vond de power, haalde de afstand en kreeg zijn kite laag. Maar de hoogste score was voor Andrea Principi: een 7,92. Andrea vaarde nog niet eerder in Zandvoort, maar liet zien dat je je snel kunt aanpassen aan de spot. Hij zag er geweldig uit op het water en na de kwartfinale zei hij: “Dit was nog maar de warming-up, mijn adrenaline is momenteel hoog! I am about to go stupid!”

Actie tijdens Red Bull Megaloop 2023 © Jason Broderick

De halve finales lieten zien hoe dingen snel veranderen bij Red Bull Megaloop. We hebben het unieke format gezien, waarbij je met slechts één trick je heat kunt winnen. Helaas voor Giel Vlugt betekende dit dat hij binnen enkele minuten van de 1e naar de 4e plaats zakte. Cohan van Dijk behaalde de hoogste score van de dag , een 8,04 in de halve finale. “Ik was met mijn kite van 9 meter en kon mijn edge niet vasthouden. Gelukkig was mijn laatste sprong precies goed. Mijn doel was om de finale te halen, dus ik ben blij! Maar we zijn nog niet klaar”.

De magie van Andrea Principi

Een Red Bull Megaloop-finale zonder Zuid-Afrikanen toonde het nieuwe tijdperk van Europese riders. In de finale waren twee Spaanse riders te zien, Jeremy Burlando en Liam Whaley . Eén Nederlandse rider, Cohan van Dijk , voor zijn home crowd om de toeschouwers tevreden te houden. En tot slot de Italiaanse wereldkampioen Andrea Principi . Andrea liet al tijdens het evenement zien waarom hij the man to beat was, maar begon sterk aan de finale met een enorme loop met 4 rotaties in te zetten en zette een 7,36 op het bord. Jeremy Burlando kwam met een antwoord en bereikte met drie achterwaartse rotaties en een board-off een hoogte van 18,4 meter. Liam opende met een Megaloop Board uit de late backroll.

Halverwege de finale lagen de scores nog steeds redelijk dicht bij elkaar, wat de kanshebbers op de titel niet veel van elkaar scheidde. Maar wat geweldige optredens betreft, kun je van Andrea Principi niets meer wensen. In de finale ging hij voor de S-loop en landde die: een 8.04 op het bord voor hem. Die score hield stand tot het einde en na vier jaar hebben we eindelijk een nieuwe kampioen. Op het strand zei hij tegen Jalou Langeree: “Ik heb er geen woorden voor”, maar zoals hij de toeschouwers op het strand liet zien, hoefde hij ook niets te zeggen. Hij liet de trofee vier maanden geleden tatoeëren, wat genoeg van zijn zelfvertrouwen en huidige vorm laat zien.

