Terugblik: 5 edities van Red Bull Megaloop

Red Bull Megaloop is ooit ontstaan uit een samenwerking tussen Red Bull en kiter Ruben Lenten. Lenten was één van de eerste in Nederland met hoge sprongen en tricks in stormachtige omstandigheden. Zijn signature move werd de Megaloop, een trick waarbij de kite in een loop wordt rondgestuurd door de powerzone, terwijl de kiter hoog in de lucht is. De Megaloop heeft als een van de eerste tricks de deur naar big air kiteboarding tricks - zoals we die tegenwoordig kennen - geopend, waarbij riders de grenzen opzoeken van de sport.

Stormachtige condities zijn vaak lastig te voorspellen. Bij Red Bull Megaloop weet je pas 2 dagen van te voren of het doorgaat. Het hele evenement wordt binnen 48 uur georganiseerd. Dat maakt de competitie niet elk jaar mogelijk, maar inmiddels is er al heel wat historie opgebouwd! Bekijk hieronder de winnaars en recordhouders van de afgelopen vijf edities van Red Bull Megaloop.

4 min History of Megaloop Lasse Walker, Ruben Lenten en Aaron Hadlow vertellen je alles over Red Bull Megaloop.

01 2013: de start

Op 27 oktober 2013 stonden voor het eerst 16 riders klaar op het strand van Zandvoort. Deze riders voor de eerste editie waren nagenoeg allemaal Nederlands . Red Bull atleet Ruben Lenten , organisator en hoofdjury van het evenement, beoordeelde riders op de beste megaloop en big air tricks. De toen 18-jarige Jerrie van de Kop maakte de grootste, meest extreme en meest radicale megaloop. Hij werd door Lenten gekroond als winnaar en won daarmee een ticket voor Red Bull King of the Air , de Big Air competitie in Zuid-Afrika.

Red Bull Megaloop Challenge 2013 - Zandvoort © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

02 2015: Sky (Lasse) Walker

In 2015 bereikte de perfecte storm Nederland al vroeg: in juni was het zover! Wederom vlogen er weer 16 riders over de Noordzee, dit keer met ook internationale atleten binnen het deelnemersveld. Organisator Ruben Lenten liet zich ook zien op het water en gaf een demo. Maar 2015 was het jaar van een andere Red Bull atleet, Lasse Walker . In de finale maakten Willem van der Meij, Kevin de Smidt en de Duitser Linus Erdman het hem moeilijk, maar Lasse ging er met de winst vandoor. Met een volledig Nederlands podium was het feest compleet. Daarmee waren de winnaars van de eerste twee edities van Red Bull Megaloop van Hollandse bodem.

Steven Akkersdijk tijdens Red Bull Megaloop 2015 © Red Bull Content Pool

03 2017 & 2019: Zuid-Afrikaanse talenten

2015 was dan ook gelijk de laatste keer. Vanaf 2017 kende Red Bull Megaloop geen Nederlandse winnaars meer. De Zuid-Afrikaan Joshua Emmanuel behaalde de hoogste plek op het podium in alweer de derde editie van Red Bull Megaloop in 2017. En daarmee was het nog niet gedaan voor de Zuid-Afrikanen, die ook op Zandvoort de wind en de golven goed door hadden.

In 2019 won landgenoot Ross-Dillion Player, in een finale met Lasse Walker, Oswald Smith en Liam Whaley. De vier mannen zorgden destijds voor behoorlijk wat spektakel. Op Zandvoort zagen we 9 meter kites met 50 knopen en waren perfecte landingen in de pompende Noordzee condities ware hoogtepunten. Tegen alle verwachtingen in werd Ross-Dilion Player na verlies in de eerste ronde, alsnog de tweede niet-Nederlandse winnaar van Red Bull Megaloop.

2 min Red Bull Megaloop 2019

Hoewel de link tussen Nederland en Zuid-Afrika duidelijk te zien is in Big Air kitesurfen en de winnaars hierboven, zijn Red Bull Megaloop en Red Bull King of the Air totaal verschillende events met eigen formats. Bij Red Bull Megaloop draait het echt om de ruigste condities binnen een kort tijdsbestek, waarbij de kiter een heat kan winnen met maar één goede Megaloop. Tijdens Red Bull King of the Air worden de riders daarentegen op een variatie aan tricks beoordeeld en wordt het evenement soms over meerdere dagen gehouden, afhankelijk van de wind.

04 2020-2023: waar is de storm?

2020-2022 deed de perfecte storm zich niet voor. Red Bull Megaloop is geen standaard jaarlijks evenement en vindt alleen maar plaats tijdens die specifieke condities van 35 knopen en meer. Komen die niet voor, dan is het pech hebben! Gelukkig haalde moeder natuur dit in 2023 groots in voor ons...

Jason van der Spuy tijdens Red Bull Megaloop 2023 © Ydwer van der Heide / Red Bull Content Pool

05 2023: het jaar van de dubbel

Na vier jaar wachten werd Andrea Principi gekroond tot nieuwe Red Bull Megaloop-kampioen tijdens de eerste echte storm van de herfst. In minder dan 32 uur werd het evenement in elkaar gezet op The Spot in Zandvoort en werden sommige riders diezelfde ochtend nog ingevlogen. We zagen een divers podium van riders: Andrea Principi (IT), Liam Whaley (ESP) en Cohan van Dijk (NED), die het nieuwe tijdperk van Europese riders in de scene lieten zien. Later dit jaar won Andrea Principi ook Red Bull King of the Air in Zuid-Afrika. Daarmee kwam een droom uit, het pakken van de zogenoemde "dubbel" !

3 min Dit was Red Bull Megaloop 2023 De perfecte storm over Nederland raasde, met een wind van meer dan 40 knts, werden 16 van 's werelds beste kiteboarders uitgedaagd om hun megaloops te laten zien in Zandvoort. Dit is de sickste actie.

Het windvenster voor Red Bull Megaloop 2024 is nog open tot en met 1 november van dit jaar. Fingers crossed!