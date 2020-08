Om de nog jonge drone piloot Johnny Schaer, aka Johnny FPV, buitengewoon te noemen is een understatement. Johnny wordt beschouwd als één van de beste, zo niet dé beste FPV-drone piloten ter wereld. Van elite drone-races tot het filmen van reislandschappen van Dubai tot IJsland, van het achtervolgen van Formule-1 bouliedes tot dansen met heteluchtballonnen in Turkije: Het talent en het perspectief van Johnny zijn onwerkelijk. Zijn nieuwste uitdaging? Het fotograferen van motorcrosscoureur Tyler Bereman op zijn motor. In Red Bull's "One Shot" zal Johnny slechts in één opname de gruwelijkste lijn vangen van Tyler.

Tyler bracht zijn eigen visie en ultieme droomtrack tot leven toen hij twee maanden lang zelf aan deze cross werkte. We hebben Johnny halverwege zijn roadtrip ingehaald voor een achtergrondverhaal van deze verbazingwekkende shots.

Dus Johnny, dit Red Bull One Shot-project, hoe was het om achter een man als Tyler Bereman aan te vliegen?

"De FPV drone ging gepaard met de motorcross. De drone en de motor zijn allebei erg snel, dus het synchroniseerde bijna perfect. Tijdens deze shoot ontmoette ik Tyler voor het eerst, dus ik wist eigenlijk niet veel over hem. Al snel kwam ik erachter dat hij een echt een bad-ass is en super gepassioneerd over de motorcross. Ik weet niet of hij dit al van jongs af aan doet, maar dat zal me niks verbazen. Tyler haalt herhaaldelijk de grootste trucs uit de kast zonder maar al te veel fouten. Dat hielp super goed bij de shoot."

One Shot met Tyler Bereman

Heel nice. En als je op iemand als Tyler op een crossmotor volgt, is dat soms moeilijk? Zijn de route en manoeuvres in detail gepland?

"Kortom, met een FPV-drone is het belangrijkste dat het altijd reactief is. Dus tijdens het besturen van de drone reageer ik op wat er gebeurt. Ik reageer op Tyler en hoe hij rijdt. Uiteindelijk kan ik de baan goed zien dus kan ik redelijk goed inschatten hoe hij het zal gaan rijden. We hadden twee avonden om te oefenen, maar uiteindelijk ging het grotendeels op gevoel en we slaagden er samen in om een hele mooie rij een shots te krijgen."

Wauw. Dat is wel verrassend. De kwaliteit is zo strak dat het er gepland uit zag! Dus je zegt eigenlijk dat het een beetje improvisatie was?

"Het is een beetje zoals improvisatie, inderdaad. Maar nogmaals, ik kan het parcours zien en ik weet vrijwel zeker hoe hij die gaat rijden. Elke keer ben ik in een iets andere positie en pak ik een iets andere hoek, dus je moet het gewoon ter plekke laten werken. Elke opname is een beetje uniek en een beetje anders. Maar ja, het is me gelukt om een heel goed shot te krijgen waar ik heel blij mee ben!"

Tyler Bereman in de lucht © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Verbazingwekkend. Je kan echt je persoonlijkheid zien in je werk. Is dat opzettelijk?

"Leuk dat je dat zegt. Ik denk dat FPV zijn eigen kunstvorm heeft. Dus elke FPV piloot heeft zijn eigen manier van vliegen en zijn eigen gewoonten en bewegingen. Ik veronderstel altijd dat ik op een bepaalde manier heb gevlogen. Het is cool als dat ook echt overkomt in One Shot. Als ik iets vlieg, denk ik dat ik zo soepel mogelijk probeer te zijn. Ik wil de energie van de omgeving en Tyler echt voelen. Dus ik zou zeggen: proberen heel dicht bij hem te komen en misschien terug te trekken op bepaalde locaties waar de natuur meer naar voren kan komen. Op die manier wil ik de snelheid en energie opnemen.

Soms voelde we echt als kijker van de beelden dat we door Tyler zijn ogen keken. Was dit met opzet?

"Dit was niet met opzet. Ik zou zeggen dat dit gewoon het natuurlijke gezichtspunt van de FPV-drone is. Wat ik vlieg, is wat ik zie. De belangrijkste FPV stijl is een achtervolging."

Tyler en de drone © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Heb je nooit te dicht op een onderwerp gevlochten dat het ze afleidde?

"Gelukkig hadden we geen nauwe gesprekken met Tyler. Ik denk dat Tyler zo gefocust was en zo afgestemd op wat hij deed, dat hij niet eens doorhad dat ik er was. Dit was juist super goed. Maar zeker in het verleden denk ik dat ik in de buurt van sommige voorwerpen ben gevlogen en ze in zekere zin heb afgeleid. Het is wel duidelijk voor mij dat ik niet te dicht bij de voorwerpen die ik film probeer te komen om ze af te leiden, haha."

Hoeveel opnames waren er voor dat "ene shot"?

"We hadden twee avonden om het te filmen. Ik denk dat ik dit even moet terugkijken en wat berekeningen zou moeten doen maar ik denk dat er ongeveer 10 volledige runs waren. Natuurlijk waren er andere secties waar hij net de helft van de baan deed om op te warmen, maar ik denk dat we waarschijnlijk acht tot tien volledige runs hebben gedaan. Op de allerlaatste run voordat het licht te laag kwam, was het licht het beste. Dat zie je ook in de video."

One Shot: behind the scenes

Inderdaad heel nice. Filmen met zoiets als FPV is dit relatief nieuw. Heb je inspiratie of andere drone-piloten waar je tegen opkijkt?

"Ik denk dat ik veel inspiratie heb opgedaan in andere kunstvormen, met name cinematografie. Het vertaalt zich misschien niet direct, maar het is meer als het vinden van een passie en vanuit daar zelf te experimenteren. Natuurlijk zijn er andere ongelooflijke FPV-piloten die ik echt geweldige dingen heb zien doen. Hier heb ik zelf geprobeerd diezelfde bewegingen na te doen. Elke keer is er iets unieks wat je ontdekt tijdens het vliegen wat je dan toevoegt aan je eigen technieken. Of het nu gaat om FPV-racen of een FPV-opname, beiden vereisen precisie en je volledige aandacht. Elke fout wordt dat van cruciaal belang."

One shot: Tyler Bereman in actie © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Ben je veel drones kwijtgeraakt of zijn er in de loop der jaren veel vernield?

"Ja, ik heb zeker een groot deel van mijn drones laten crashen en ben er een paar verloren. Een paar zijn er zelfs geëxplodeerd. Gelukkig ben ik de afgelopen jaren niet teveel verloren, maar in het begin zeker. Veel kapotte onderdelen heb ik ook vaak meegemaakt. Ik heb denk ik 30 drones in totaal gehad."

Tot slot, wat vond je het leukste aan deze One-Shot ervaring?

"Mijn favoriete onderdeel hiervan was gewoon proberen Tyler, zoals de titel al suggereert, vast te leggen in één shot. Ik doe veel aan het editen en van sommige van mijn video's, dus het was erg leuk om te proberen een echt interessante en unieke video te maken zonder teveel bewerkingen. Het is duidelijk dat Tyler daar een grote rol in heeft gespeeld met een strakke track in zijn rijkunsten."