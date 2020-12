Red Bull Oorcollege aflevering #2 daten

Daten

In de tweede aflevering zit host Justin Verkijk met de barman van First Dates, Victor Abeln, datingcoach Daan, en studente Mirte van de Houwen aan tafel in het Delfts Brouwhuis.

