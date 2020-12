Je bent jong en je wilt wat. Iedereen gaat uit of lekker terrassen; maar dat kost geld. Je gooit toch maar weer je lening omhoog en voor je het weet ben je drie jaar verder en zit je in een diepe studieschuld. Herkenbaar? Vast. Want je bent zeker niet de enige.

Je bent jong en je wilt wat. Iedereen gaat uit of lekker terrassen; maar dat kost geld. Je gooit toch maar weer je lening omhoog en voor je het weet ben je drie jaar verder en zit je in een diepe studieschuld. Herkenbaar? Vast. Want je bent zeker niet de enige.

Je bent jong en je wilt wat. Iedereen gaat uit of lekker terrassen; maar dat kost geld. Je gooit toch maar weer je lening omhoog en voor je het weet ben je drie jaar verder en zit je in een diepe studieschuld. Herkenbaar? Vast. Want je bent zeker niet de enige.