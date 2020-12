In de vierde aflevering van Red Bull Oorcollege hebben we het over personal branding: "je bent wat je brand!"

S10, ofwel Stien, (artiest, rapper en zangeres die net haar nieuwe album Vlinders uitbracht), Cyril Marijnissen, (manager voor conceptuele branding voor artiesten) en tafelstudent Mark zitten deze aflevering aan tafel met host Justin Verkijk. S10, Cyril en Mark hebben het met Justin over zelfbeeld, personal branding en de social media die daarmee hand in hand gaat.

in Amsterdam. Upside Down is hét Instagram museum en daarmee ook het grootste van Europa. Red Bull Oorcollege had speciaal de Pink Room uitgezocht om de nodige inspiratie op te doen voor personal branding.

Aflevering 4 is opgenomen in het

Personal Branding, say what?