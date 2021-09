Red Bull Pump Track door de ogen van de pro’s

Afgelopen zaterdag vond de Dutch Qualifier van de Red Bull UCI Pump Track World Championship 2021 plaats in Eindhoven. Op een spiksplinternieuwe baan in het Urban Sportpark werd gestreden om het felbegeerde ticket naar de Red Bull UCI Pump Track World Final in Portugal .

Sinds mei 2021 is Eindhoven een compleet Urban Sportpark rijker met een freerun parcours, survivalbaan, calisthenics park en dus ook een pump track baan met daarbij een jump-line.

Wat is een pump track eigenlijk?

De trick is om met je BMX of mountainbike het pump track parcours zo snel mogelijk af te leggen, zonder daarbij je pedalen te gebruiken. Uiteraard heb je ze wel nodig bij de start, maar zodra je over de baan rijdt is het vooral een kwestie van je lichaamsgewicht te gebruiken om een bepaald momentum te creëren waardoor je steeds harder gaat rijden. En dat dus zonder extra pedaalkracht. De baan bestaat uit golvende lijnen en flowy bochten, door je lichaam naar beneden te drukken zodra je over de top van een golvende lijn gaat maak je extra veel vaart.

Eindhoven was de place-to-be voor de wereldtop

Wereldwijd bouwt Velosolutions pump tracks, dikke kans dat er ook bij jou een in de buurt te vinden is!

Concentratie en behendigheid © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Vanuit de hele wereld kwamen de deelnemers naar Eindhoven, maar ook onze eigen toppers ontbraken natuurlijk niet. Zowel Twan van Gendt als Daniel Wedemeijer stonden aan de start, maar ook Olympische medaillewinnaar Merel Smulders. Genoeg gezonde concurrentie dus!

Merel Smulders heeft er zin in! © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Als ambassadeur van Velosolutions was Daniel natuurlijk aanwezig in Eindhoven om mee te racen, maar daarnaast verzorgde hij ook de freestyle show. Twan heeft al vaker meegedaan aan de Dutch Qualifier.

Hoe was het evenement?

Daniel : ‘Het was erg gezellig en goed georganiseerd. Doordat het niet te druk was had ik genoeg tijd voor de atleten en toeschouwers wat na een behoorlijke periode met weinig events wel echt fijn was.’

Twan : ‘Leuk evenement met een goede sfeer. En het weer zat ook lekker mee. De baan ligt op een topplek. Eindhoven is toch net even meer urban. Het was een echte wereldkampioenschap qualifier wedstrijd met de sfeer van een BMX jam. De freestyle show was ook een leuke toevoeging. Zelfs de kids konden oefenen op de Big Air Bag.’

Wat maakt een Pump Track zo leuk?

Daniel : ’Het belangrijkste voor mij is dat je er lekker met het hele gezin naartoe kan. Iedereen kan er rijden omdat het laagdrempelig is. Het maakt niet uit of je met een BMX, mountainbike, step, skateboard of rolstoel komt. Mijn zoontje Mick kan er rijden, en voor mij is het een perfecte plek om aan mijn conditie te werken. Ook kan ik er goed tricks oefenen.’

Twan : ‘Je kan je eigen uitdaging erin zoeken, dat maakt het zo mooi. Iedereen kan zijn eigen grens opzoeken, of je nu jong of oud bent. Kids kunnen makkelijk skills leren, terwijl pro’s juist heel specifieke trainingen kunnen uitvoeren. Daarnaast is de baan onderhoudsvrij en voor iedereen gratis toegankelijk. Maar het is vooral heel erg leuk.’

Hoe werkt een Pump Track?

Daniel : ‘Het is makkelijk om te leren. Tijdens het proces leer je snel om beter te worden. Naast het constant verplaatsen van je gewicht op je bike leer je ook om snel bochten te kunnen nemen. Lekker mee hangen om niet te hard af te remmen. Eenmaal op snelheid kan je kiezen om bij rollers en jumps beide wielen op de grond te houden, of juist op je achterwiel te rijden. Ga je echt snel dan kan je doubles of triples springen.’

Twan : ‘Het idee is om juist met niet teveel snelheid de baan in te gaan. Je zal op de baan alleen maar snelheid gaan verliezen. Door juist rustig te starten en goed aan je techniek te werken zal je snelheid verder op gaan lopen. Stuur de bochten ruim aan. Vaak is er in de bocht een dikke lijn getrokken, probeer hier net onder te blijven als je de bocht instuurt. Dan zal je je snelheid juist verhogen.’

Daniel Wedemeijer laat zien hoe het moet © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Hoe hard ga je?

Daniel : ‘Oei, dat is moeilijk om te zeggen. Doordat de baan heel laag en kort is lijkt alles veel sneller op je af te komen. Ik had gister soms wel momenten waarbij ik me besefte dat ik mijn BMX goed onder controle moest houden, omdat je snel heel hard kan gaan. Ik deed zelf 24 seconden over één ronde, terwijl de winnaar er 21 seconden over deed.’

Twan : ‘Dat is per baan verschillend. Heb je een baan met een flink recht stuk dan ga je makkelijk boven de 30km/u. Bij krappere banen zal het rond de 20km/u liggen. Als je op een juiste manier de bocht uitkomt zal je snelheid even flink omhoog schieten.

Wat is intensiever: Pump Track of BMX racing?

Daniel : ’Zelf vind ik BMX freestyle intensiever. Je bent langer bezig, maakt meer tricks en explosieve sprongen. Pump Track is korter dus voor mij minder intensief.’

Twan : ’Ook dat ligt aan de lengte van de baan. Bij een pump track ben je na 20 seconden leeg. Bij BMX racing na 40 seconden. Ik vind de pump track veel intensiever omdat je juist erg weinig rust hebt.

Wat doe je tegenwoordig?

Daniel : ‘Ik ben mezelf nog iedere dag aan het ontwikkelen als BMX Freestyle atleet. Zo ben ik bij het Nederlands kampioenschap tweede geworden en bij een event in Frankrijk derde. Ik vind de sport nog steeds te leuk en ga er zeker nog mee door. Daarnaast coach ik wat atleten, dit vind ik super tof om te doen en is voor mij ook een investering gekeken naar de toekomst. En uiteraard heb ik mijn gezin.’

Twan : ‘Zoals je misschien al weet stop ik na 25 jaar met BMX racing. Niet dat ik de sport niet meer leuk vind, integendeel. Uiteindelijk kan ik terug kijken op een hele mooie tijd. Vroeger als klein kind keek ik altijd op naar Travis Pastrana met zijn Red Bull helm. Dat ik met dezelfde helm wereldkampioen ben geworden had ik toen nooit durven dromen. Maar het is wel gebeurd!

Alles of niets

Nu ga ik me meer bezig houden met cross-country mountainbiken , en dan in eerste instantie vooral de short-track wedstrijden. Ik geef mezelf twee jaar de tijd om aan te kunnen haken in deze, voor mij, nieuwe sportdiscipline. Het zou een mooi verhaal worden als ik daar ook wereldkampioen in kan worden!’

Twan van Gendt in zijn laatste BMX wedstrijd © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Ook zo’n zin gekregen om eens een pump track uit te proberen? Hier vind je alle informatie en locaties . En wie weet, wellicht kom je je favoriete pro-rider nog ergens tegen!