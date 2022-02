Na het historische 2021 seizoen, waarvan de kers op de taart de wereldtitel van Max Verstappen was, staan we aan de vooravond van een nieuw spannend seizoen. De auto’s van 2022 beginnen een nieuw tijdperk voor de Formule 1. Met nieuwe regels, nieuwe designs, technologische verbeteringen en opgeschaalde 18 inch banden wordt het kaartendek in 2022 opnieuw geschud voor alle teams.