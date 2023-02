Red Bull Racing is er niet vies van om de Formule 1-auto te gebruiken als canvas voor spectaculaire ideeën. Dit jaar zijn het de fans die het heft in eigen handen mogen nemen, door voor ieder van de drie GP’s in de Verenigde Staten een speciale livery te ontwerpen via de ‘Make Your Mark’-competitie. Daarmee wordt een traditie voortgezet die zijn oorsprong kent in 2005 , wanneer het team – Storm Troopers en al – komt opdagen met een Star Wars-livery.

De ‘Wings for Life’-livery, met daarin duizenden foto’s verwerkt © Getty Images / Red Bull Content Pool

In latere jaren gebruikt Red Bull de one-off livery om licht te werpen op meer serieuze onderwerpen. Het team racet meerdere malen met een ‘Wings for Life’-livery om geld op te halen voor de gelijknamige non-profit organisatie, die middels onderzoek streeft een einde te brengen aan ruggenmergletsel. Het is diezelfde organisatie waarvoor de RB14 met schilderingen van Mr. Doodle wordt geveild.

Mr. Doodle, Max Verstappen en Sergio Perez © Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

01 CamoBull

Normaal gesproken is de pre-season wintertest het moment waar teams de auto’s voor het eerst écht laten zien. In 2015 besluit Red Bull Racing hier een stokje voor te steken met de CamoBull. Het team wil de RB11 bij de testdagen in Jerez nog niet helemaal blootstellen aan de concurrentie en heeft daarom een geheimzinnig camouflagepatroon meegenomen. De zwart-wit gestreepte “dazzle” livery helpt bij het verbergen van belangrijke details van de auto en is afgekeken van autofabrikanten, die dergelijke camouflage gebruiken bij het testen van pre-productieauto’s.

F1 wordt getest in Jerez - Dag 1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 DisruptoBull

Wanneer de RB14 van Daniel Ricciardo en Max Verstappen wereldkundig gemaakt wordt, schieten de fans uit hun dak. De bolide voor het seizoen 2018 draagt een blauw-zwarte livery met digitaal effect en lijkt regelrecht uit een dystopische roman te zijn gereden. Het is in die livery waar de RB14 het daglicht ziet bij de filmdag op het Silverstone Circuit. De traditionele Red Bull Racing-kleuren keren terug voor de wintertest in Barcelona.

Aston Martin Red Bull Racing RB14 Special Edition © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Chevrons

Red Bull heeft de smaak te pakken na het succes van de DisruptoBull en schiet het volgende seizoen uit de startblokken met een speciale livery voor de RB15. Ditmaal zien we een meer uitgesproken look, getypeerd door felrode ‘chevrons’ (punthaken) op een donkerblauwe kleurstelling. Ook Max Verstappen is erover te spreken: “De auto ziet er cool uit zo. De livery is prachtig, ook al is het maar voor één dag.”

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Honda Special

De laatste keer dat Red Bull Racing met een one-off livery op de proppen kwam, was tijdens de Grand Prix van Turkije in 2021. Daar was een goede reden voor: het team wilde de gelegenheid gebruiken om Honda in het zonnetje zetten en te bedanken voor een succesvolle samenwerking. De Japanse autofabrikant zou later dat jaar uit de sport vertrekken. De livery had eigenlijk moeten debuteren op het circuit van Suzuka, maar na het afgelasten van Honda’s thuisrace kwam deze tevoorschijn in Istanboel. De kleurstelling is grotendeels geïnspireerd door de legendarische RA 272 waarmee Richie Ginther in 1965 Honda’s eerste Grand Prix-overwinning scoorde.

F1 Grand Prix Turkije 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool