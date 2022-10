Na Max Verstappen in 2021 een einde aan de droogte te zien brengen door het kampioenschap voor coureurs te winnen, scoort het team dit jaar de dubbel – en wel met drie races te gaan. De hegemonie van Mercedes is doorbroken. Hier lees je hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Uit het dal klimmen

Het tempo waarin Red Bull Racing transformeert van een team in de middenmoot tot een constante dreiging voor podia en overwinningen is ongekend. Ondanks de voortekenen houdt bijna niemand het voor mogelijk dat de jeugdige nieuwkomers een half decennia de sport zullen domineren. Wanneer het team aan het eind van 2013 liefst 47 Grand Prix-overwinningen en vier rijders- en constructeurstitels rijker is, behoort het tot de gevestigde orde. Maar Sebastian Vettel beseft dat het tij zo kan keren. ”We moeten deze dagen koesteren, want er is geen garantie dat ze voor eeuwig zullen duren”, aldus de viervoudig kampioen, reflecterend op de successen van Red Bull.

De winst op het circuit in Amerika © Getty Images/Red Bull Content Pool

Helaas krijgt Vettel gelijk, want het hybride tijdperk slaat direct een flinke deuk in de competitiviteit van Red Bull Racing. Hier en daar pikt het een overwinning of twee mee, maar niemand op de grid kan tippen aan Mercedes. De Duitse grootmacht plukt met haar krachtbron jarenlang de vruchten van een uitstekende voorbereiding op de nieuwe regels. Red Bull is het geploeter zat en neemt een sprong in het diepe door in zee te gaan met Honda. De volledige steun en toewijding van een motorleverancier is essentieel voor het succes. De resultaten laten niet lang op zich wachten. Verstappen behaalt de eerste overwinning na een handvol races op de Red Bull Ring. De puzzelstukken vallen op hun plek.

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Mede dankzij het harde werk van Honda weet Red Bull Racing in 2021 een auto neer te zetten waarmee Verstappen Lewis Hamilton kan aanpakken – en verslaan. Maar het is onmogelijk te voorspellen of de Nederlandse ster zijn titel kan verdedigen. Honda vertrekt plotseling uit de F1 en er staan regelwijzigingen gepland, die door Chief Technical Officer Adrian Newey worden omschreven als de “grootste verandering in F1 in de afgelopen veertig jaar”.

Teambaas Christian Horner en Adrian Newey © Mark Thompson/Getty Images

De Britse ontwerper – verantwoordelijk voor dertien titel winnende F1-wagens – weet met zijn team als geen ander in te spelen op het nieuwe systeem en creëert de sublieme RB18. Red Bull Racing deelt de eerste klappen uit tijdens de testdagen in het voorseizoen, maar het is in de loop van het jaar waar de RB18 zijn strepen verdient. Hoewel Ferrari in de kwalificatie vaak de snelste auto heeft, is de RB18 genadeloos wanneer de punten worden uitgedeeld.

Samen staan we sterker

De RB18 geeft de coureurs het vertrouwen om het onderste uit de kan te halen. Het zorgt voor een situatie waar zowel Max als Sergio om overwinningen kunnen strijden: een dodelijk combinatie voor het constructeurskampioenschap. Het dynamische duo bereikt samen zesmaal het podium, een prestatie die niemand kan evenaren. Bovendien geeft de snelheid van beide coureurs veel nieuwe tactische mogelijkheden aan het team. Perez kan een overwinning van Verstappen helpen veiligstellen door de concurrentie van zich af te slaan, of vice versa. Het gebeurt zelden dat ze er alleen voor staan.

Max en Sergio vormen een goed team © Chris Graythen/Getty Images

Het team functioneert op hoog niveau

Je wint het kampioenschap niet op je goede, maar op je slechte dagen. Na een paar uitvalbeurten aan het begin van het seizoen houdt Red Bull Racing zicht op het doel. Die mentaliteit van niet willen opgeven is in iedere hoek van de garage te vinden. Wanneer Max of Checo diep in de achterhoede moet beginnen vanwege een penalty of teleurstellende kwalificatie, weet de strategie-afdeling onder leiding van Hannah Schmitz een weg naar het podium te organiseren, soms zelfs de hoogste trede. In combinatie met de razendsnelle pitstops van de crew is Red Bull niet alleen op de baan, maar ook in de pitstraat de beste formatie.

Schmitz op de pitmuur © Mark Thompson/Getty Images

De harde cijfers

De harmonie binnen het team van Red Bull Racing werpt al gauw zijn vruchten af in de titelstrijd. Max krijgt het voor elkaar zijn tweede wereldkampioenschap te winnen in Suzuka en een race later bezegelt een dubbel podium in de Verenigde Staten het kampioenschap voor de constructeurs. De vreugde is bitterzoet, daar Dietrich Mateschitz, mede-oprichter van Red Bull en levenslang fanaat van motorsport, op 22 oktober komt te overlijden op 78-jarige leeftijd. Het team heeft hem trots gemaakt door voor het eerst sinds 2013 de dubbel te scoren, en wel op zinderende wijze.

De statistieken van het F1-seizoen tot dusver:

Punten : 656

Overwinningen : 15

Podia : 23

Top vijf : 31

Polepositions : 6

Snelste ronde : 8