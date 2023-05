01 Een nieuwe uitdaging

Wanneer Honda aankondigt aan het eind van 2021 de Formule 1 te verlaten, komt Red Bull voor een dilemma te staan. De voor de hand liggende keuze is om een nieuwe motorpartner in de arm te nemen. In plaats daarvan kiest het ervoor een eigen motordivisie op te richten: Red Bull Powertrains. Een gedurfde zet, absoluut, maar de juiste. Powertrains helpt Red Bull Racing in 2022 weer aan de gedroomde dubbelslag. Tegelijkertijd vormt de state-of-the-art faciliteit, gelegen naast de Red Bull Racing-fabriek in Milton Keynes, een uitstekende springplank voor toekomstige samenwerking. Ford hapt toe. Dat beide partijen elkaar weer gevonden hebben, kun je eigenlijk geen toeval meer noemen.

02 Sauber

In 1989 legt Red Bull zijn eerste atleet vast in de vorm van Gerhard Berger. Het is de eerste hint dat Red Bull de Formule 1 wil veroveren. De volgende stap is een grote sponsordeal met het F1-team van Sauber. De dan nog jonge renstal van Peter Sauber geniet vanaf 1995 de facto fabriekssteun van Ford, dat solide Cosworth-motoren levert. Het team eindigt dat jaar zevende in het klassement dankzij meerdere puntenfinishes, en een welverdiend podium van Heinz-Harald Frentzen in Monza. Aan het eind van 1996 trekt Ford de stekker uit het project met het oog op een nieuw avontuur.

Vanaf 2026 weet ook Max Verstappen hoe de kracht van Ford aanvoelt © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Stewart Grand Prix

Een avontuur is het zeker voor Ford. Het gaat namelijk in zee met Stewart Grand Prix, de kakelverse renstal van de legendarische F1-coureur Jackie Stewart en diens zoon Paul. Stewart is geen onbekende van Ford. De drie titels die hij in de jaren zestig en zeventig won met Matra en Tyrell, zijn mede te danken aan de uitmuntende Cosworth DFV-motoren die hij tot zijn beschikking had. Hoewel Stewart Grand Prix haperend uit de startblokken komt, is het potentieel bijna tastbaar. In een debuutjaar geplaagd door uitvalbeurten scoort Rubens Barrichello een fantastische tweede plaats in Monaco. Gaandeweg raakt Ford steeds meer betrokken bij het team. Een voortreffelijk 1999 geeft de doorslag voor Ford om de toko over te nemen.

04 Jaguar Racing

Voor het seizoen 2000 wordt Stewart Grand Prix door Ford omgedoopt tot Jaguar Racing. Een succesvolle F1-campagne moet de kickstart zijn die het luxe automerk uit Groot-Brittannië dan wel kan gebruiken. Helaas draaien interne problemen en bureaucratie het kleine, solide team de nek om. Ford gaat in 2004 op zoek naar een koper en vindt deze in de vorm van Red Bull, dat via Christian Klien al een link heeft met Jaguar. Het team gaat van de hand voor de symbolische som van één (1) Amerikaanse dollar. Red Bull moet dan wel garanderen minstens 400 miljoen dollar te investeren in het team gedurende de eerste drie seizoenen. Zo gezegd, zo gedaan.

De RB1 in actie op Goodwood © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 Red Bull Racing

New kid on the block, dat is Red Bull Racing in 2005. Maar dat het F1-avontuur op de Red Bull-manier aangepakt wordt, betekent niet dat álles overhoop moet. Mede daarom ligt er dat eerste jaar een gillende Cosworth V10-motor achterin de RB1, zoals dat eerder ook het geval was bij Stewart en Jaguar. Die continuïteit legt het team geen windeieren; bij de eerste Grand Prix als Red Bull Racing noteert het meteen een dubbele puntenfinish. Het team sluit het seizoen af met 34 punten – een coureur kon toen maximaal 10 punten per race verdienen – goed voor een respectabele zevende positie in het klassement. Het feest kan beginnen.

06 Een nieuw hoofdstuk

Het is 2023, achttien jaar na dato. Tijden zijn veranderd. Red Bull Racing is inmiddels een grootmacht. Ook de Formule 1 is veranderd – en blijft veranderen. Met een pakket aan nieuwe technische reglementen in het verschiet liggen er kansen voor spelers om in 2026 toe te treden tot de sport. Spelers zoals Ford, die tientallen miljarden dollars investeren in elektrificatie. Motoren die drie keer zoveel elektrische kracht moeten leveren (zo’n 350 kW) en op volledig duurzame brandstoffen zullen rijden, dat klinkt Ford als muziek in de oren. Een hereniging met Red Bull is de logische volgende stap. De samenwerking wordt bekendgemaakt in New York, bij de lancering van de RB19. De bewezen set-up van Red Bull Powertrains in combinatie met de steun van Ford, plus stercoureur Max Verstappen achter het stuur moeten het succes van Red Bull Racing helpen veiligstellen. Een nieuw hoofdstuk gloort aan de horizon.