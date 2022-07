de kans heeft gegeven zich te bewijzen naast Max, wordt Perez aan het eind van 2020 aangetrokken om de tweede stoel van Red Bull Racing te bekleden. Zijn waanzinnige overwinning in de Grand Prix van Sakhir met een Racing Point uit de middenmoot geeft daarvoor de doorslag. De 32-jarige uit Guadalajara staat op dat moment bekend als een virtuoos op het gebied van bandenmanagement, die het niet ontbreekt aan strijdlust, talent en vurigheid. In combinatie met een decennium aan ervaring in de F1 is hij de ideale kandidaat om de stoel te vullen.

Nadat het team Pierre Gasly en Alexander Albon de kans heeft gegeven zich te bewijzen naast Max, wordt Perez aan het eind van 2020 aangetrokken om de tweede stoel van Red Bull Racing te bekleden. Zijn waanzinnige overwinning in de Grand Prix van Sakhir met een Racing Point uit de middenmoot geeft daarvoor de doorslag. De 32-jarige uit Guadalajara staat op dat moment bekend als een virtuoos op het gebied van bandenmanagement, die het niet ontbreekt aan strijdlust, talent en vurigheid. In combinatie met een decennium aan ervaring in de F1 is hij de ideale kandidaat om de stoel te vullen.

de hoogste trede van het podium. De wereld ligt aan zijn voeten. Hij eindigt het jaar met een handvol podia en een respectabele vierde plaats in het klassement, maar zijn belangrijkste bijdrage is niet in cijfers uit te drukken. Bij de dramatische ontknoping tijdens de seizoensafsluiter in

Het blijkt al gauw de juiste keuze. Checo is een constante dreiging in de top vijf en beklimt al in zijn zesde race voor de renstal uit

De prestaties van de laatste drie Red Bull Racing-coureurs onderstrepen waarom het team ervoor heeft gekozen om verder te gaan met Perez. Hij is gewoonweg een vaste waarde voorin het veld, ongeacht de omstandigheden. Zelfs bij tegenslagen of een teleurstellende kwalificatie weet de bestuurder van de #11 Red Bull Racing-bolide zich doorgaans naar voren te werken in de race. Die kostbare punten die Checo op de zondag verzamelt voor het team, moeten ervoor zorgen dat er voor het eerst sinds 2013 weer een constructeurskampioenschap gewonnen kan worden.

. ‘Max kan in iedere auto heel hard rijden, daarom is het perfect Sergio als teammaat te hebben. Checo probeert niet het gevecht met hem aan te gaan, maar doet er alles aan om zijn resultaten te maximaliseren. Dat kan tot een overwinning leiden, zoals bijvoorbeeld vorig jaar in