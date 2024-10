Red Bull Rampage: dit zijn de ultieme freeride bikes

Elk detail is belangrijk bij deze fietsen. De vering, de psi, de remmen en nog veel meer zijn nauwkeurig afgesteld om het terrein van Virgin, Utah met de grootste gevolgen aan te kunnen. Ontdek wat er in een Red Bull Rampage fiets zit en hoe ze de top mannelijke en vrouwelijke freeriders in staat stellen om de grenzen van de sport te verleggen.

hebben elk stukje nodig. Omdat bergop trappen niet nodig is, kunnen de ingenieurs het frame aanpassen om zich te richten op de afdaling. De balhoofdbuishoek is slapper, waardoor de rijder verder naar achteren zit en een groter gevoel van stabiliteit krijgt. Je zult ook niet de extra toeters en bellen vinden die vaak op andere soorten mountainbikes zitten. Zo zijn er bijvoorbeeld geen dropperpalen en bidonhouders. In plaats daarvan gebruiken fietsingenieurs die extra ruimte in het frame om creatief te zijn met de plaatsing van schokdempers, waardoor DH fietsen hun unieke karakter en flair krijgen.

De algemene vuistregel is dat soepele vering zorgt voor meer tractie in steil, los terrein. Omgekeerd helpt een stijvere vering bij het raken van sprongen en consistentie als je van de rand van een hindernis afgaat. Het dilemma bij Red Bull Rampage is dat de atleten zowel op steil terrein rijden als op enorme sprongen en hindernissen. In een perfecte wereld zouden ze beide hebben. De meeste Rampage-rijders neigen echter naar een stijvere benadering van hun vering, omdat een stijve fiets beter te hanteren is op ruig terrein dan een zachte fiets op enorme sprongen.

Cami Nogueria drops into her line at practice before Red Bull Rampage 2024

Uiteindelijk is het voor elke rijder uniek en leren rijders met vallen en opstaan wat het beste werkt. Er is niet één beproefde en echte afstelling voor het rijden op Red Bull Rampage, wat uiteindelijk neerkomt op de voorkeur van de rijder. Het instellen van de vering kan intimiderend zijn voor een nieuwe Red Bull Rampage-rijder en het is onmogelijk om het goed te doen zonder ervaring op het parcours.

Tot twee jaar geleden was het gebruik van iets anders dan een dual-crown voorvorkvering ondenkbaar. Dubbele vorken zijn stijver en hebben een langere veerweg, terwijl enkele vorken kunnen buigen en minder veerweg hebben. Maar single-crowns zijn wendbaarder, waardoor trucs als bar spins, tail whips en andere interessante combinaties mogelijk zijn. Aanzienlijke vooruitgang in veringstechnologie verandert het spel voor rijders, want single-crown vorken kunnen nu hun mannetje staan op het Red Bull Rampage terrein. Naarmate mountainbikes zich verder ontwikkelen, sijpelen deze ontwikkelingen snel door naar Red Bull Rampage, waardoor de sport verder wordt ontwikkeld - zoals

Snelheidscontrole is van cruciaal belang bij het afdalen in een grindglijbaan van 65 graden of een 12-18-meter hoge hindernis, en remmen spelen een prominente en vitale rol bij het behalen van succes. Net als bij een goed onderhouden racewagen willen Red Bull Rampage rijders dat hun remmen zo nauwkeurig en consistent mogelijk zijn, waarbij ze constant nieuwe remontluchtingen en remblokken nodig hebben om onvoorspelbaarheid te voorkomen. Hydraulische schijfremmen zijn de eerste keuze voor de rijders en massieve 200 mm rotors zijn typisch om zoveel mogelijk remkracht te leveren.

De wielmaat is een consistent kenmerk voor alle rijders. Je zult bij Red Bull Rampage waarschijnlijk nergens een 29 inch wielset vinden, hoewel dat een populaire maat is voor trailrijden onder recreatieve fietsers. In plaats daarvan geven Red Bull Rampage rijders de voorkeur aan kleinere wielen om trucs uit te halen en de controle te behouden.

