Goomes schrijft Red Bull Rampage geschiedenis met 3 overwinningen op rij

Robin Goomes heeft weer geschiedenis geschreven bij Red Bull Rampage . Met haar overwinning in Virgin, Utah, werd de Nieuw-Zeelandse de eerste rijdster in de geschiedenis van het evenement die drie titels op rij in de wacht sleepte.

Tijdens het 25-jarig jubileum van Red Bull Rampage behaalde Goomes een winnende score van 93,50 tegen een veld van 10 vrouwen op het steilste parcours dat ooit in de geschiedenis van de wedstrijd is gebruikt. Haar run bevatte ook nog een andere mijlpaal: de eerste flat spin 360 die door een vrouw bij Red Bull Rampage werd geland, wat haar de Utah Sports Commission Best Trick Award opleverde.

“Eén keer winnen was iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden, dus deze derde titel winnen is een droom”, zegt Goomes.

01 Hoe Robin Goomes de Red Bull Rampage 2026 won

Robin Goomes pakte haar derde titel op rij © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Om de titel te behouden, moest ze manieren vinden om zich nog verder te verbeteren. Thuis in Nieuw-Zeeland bouwde Goomes een trainingscomplex om haar backflip step-down te oefenen totdat de beweging in haar spiergeheugen zat. In het filmpje hieronder kun je zien hoe het er op de dag zelf aan toe ging:

“De druk lijkt maar te blijven toenemen. Het enige wat ik dit jaar wist was dat als ik het nog een keer wilde doen, ik harder zou moeten pushen dan ooit tevoren en beter zou moeten zijn dan ik eerder was geweest. Dus dat was het doel toen ik eraan begon – er gewoon hard voor werken.”

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In Utah landde ze een flat spin 360 bij haar bovenste sprong, wat haar hielp om zowel de winnende score als haar tweede Best Trick Award in drie deelnames binnen te halen.

The three podium-toppers © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Quotation Het enige wat ik dit jaar wist, was dat als ik het nog een keer wilde doen, ik harder mijn best moest doen dan ooit tevoren Robin Goomes

De omgeving maakte het nog uitdagender. Voor het eerst in de 25-jarige geschiedenis van de Rampage deelden de mannen en vrouwen hetzelfde starthek, waarbij de rijders de hoogste locatie uit de geschiedenis van het evenement moesten bedwingen, met meer dan 200 meter hoogteverschil over 36 hectare terrein.

Goomes eindigde slechts 0,75 punten voor de Amerikaanse Hannah Bergemann . Nadat ze de allereerste vrouwenwedstrijd had gewonnen en haar titel met succes had verdedigd, had ze nu iets bereikt wat geen enkele eerdere Rampage-kampioene ooit had gepresteerd: drie titels in drie opeenvolgende jaren.

02 De comeback van Hannah Bergemann zorgt voor een spannende strijd

Hannah Bergemann herstelde zich van een flinke val en eindigde als tweede © Katie Lozancich/Red Bull Content Pool

Bergemann eindigde voor het tweede jaar op rij als tweede, met een score van 92,75 dankzij een prestatie die draaide om snelheid en kracht. Om dat te bereiken moest ze een val tijdens de training op de Big Lebowski te boven komen, een steile drop die ze deelde met Carson Storch uit de mannencompetitie. Ze keerde terug om de sprong te landen en nam hem op in haar finale-run, waarmee ze de BFGoodrich Tires Toughness Award in de wacht sleepte. Bekijk hier hoe ze terugkomt na die val:

Voor Bergemann was het voltooien van de rit waar ze naartoe had gewerkt net zo belangrijk als het podium.

“Ja, voor mij zijn de podiumplaatsen gewoon de kers op de taart van de week. Er gaat achter de schermen zoveel in dit evenement zitten”, zegt ze. “Maanden en jaren van voorbereiding op de mountainbike, alles klaar maken, dan tien dagen lang bouwen en oefenen… tegen de tijd dat de wedstrijddag aanbreekt, wil je gewoon je ding doen. En als ik het doel bereik dat ik mezelf had gesteld, ben ik blij.”

Bergemann blikte ook terug op haar run: “Ik ben echt trots op de kracht en snelheid die ik in mijn run heb gestopt. Ik wilde gewoon keihard gaan en was supergemotiveerd om eindelijk op mijn fiets te zitten. Dus ik was gewoon superblij dat ik deze twee volledige ronden van boven naar beneden kon rijden, er vol voor kon gaan en veel plezier had.”

03 Volledige uitslagen Red Bull Rampage 2026 dames

Red Bull Rampage 2026 - Uitslagen dames 1 93,50 2 92,75 3 86,50 4 82,75 5 82,51 Show all results Plaats Deelnemer Resultaat 1 93,50 2 92,75 3 86,50 4 82,75 5 82,51 6 81,87 7 81,75 8 80,37 9 76,00 10 73,50

04 Bekijk de herhaling van de Red Bull Rampage 2026 voor vrouwen

Dames livestream: Red Bull Rampage De beste vrouwelijke freeride-mountainbikers ter wereld gaan de strijd aan met ruig terrein en enorme, uitdagende routes in Utah.

05 Hoe de zegereeks van Goomes in 2024 begon

Goomes schreef geschiedenis als de eerste vrouwelijke Rampage-winnares © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Goomes’ eerste titel behaalde ze tijdens de allereerste Red Bull Rampage voor vrouwen in 2024. Zeven dames deden mee aan dat historische debuut, en zij pakte de overwinning met 85 punten.

Van links naar rechts: Georgia Astle, Robin Goomes en Casey Brown © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Twee backflips hielpen haar zowel de overwinning als de Best Trick Award binnen te halen, terwijl een sprong van 12,5 meter en een technische afdaling lieten zien hoe veelzijdig haar rijstijl was. Goomes verliet Utah als de eerste Red Bull Rampage-kampioene bij de vrouwen.

06 Een last-minute wijziging bezorgde haar in 2025 haar tweede titel

Goomes' eerste run was onverslaanbaar © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Een jaar later was een last-minute wijziging nodig om de titel te behouden. Nadat de ingang van haar geplande lijn te uitdagend bleek, veranderde Goomes haar start. Ze voegde een technische drop toe en een front-brake nose pivot op een blootliggende bergkam. Ze probeerde de nieuwe manoeuvre voor het eerst de avond voor de finale.

Het pakte goed uit. Haar run bestond uit suicide no-handers, een crankflip en twee backflips, waaronder één op een step-down. Met een score van 89,50 stond ze slechts 0,17 punten voor op Bergemann, wiens tweede run het resultaat niet meer kon omkeren. Goomes was voor de tweede keer op rij kampioen geworden.

In 2026 breidde ze die reeks uit met weer een primeur voor het freeriden bij de vrouwen. Van twee backflips in de allereerste wedstrijd tot een flat spin 360 bij haar derde overwinning: Goomes is steeds meer gaan toevoegen aan de stijl waarmee ze destijds de eerste titel veroverde.

07 Waar kan ik de rest van Red Bull Rampage 2026 bekijken?

De wedstrijd voor de mannen staat gepland voor zaterdag 10 oktober. Je kunt deze gratis en in zijn geheel bekijken in de speler hierboven, via Red Bull TV of op het YouTube-kanaal van Red Bull Bike .