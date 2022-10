Symon Godziek bij Red Bull Rampage © Bartek Wolinski

Wat is Red Bull Rampage?

Mocht je nou echt geen idee hebben waar we het over hebben: Red Bull Rampage is, zoals de deelnemers het graag zelf zeggen, het gnarliest freeride mountainbike evenement ter wereld .

Red Bull Rampage speelt zich af in Utah, USA waar de atleten een mega steile berg af moeten raggen en heelhuids beneden komen. Klein detail: onderweg moeten ze punten sprokkelen bij de juryleden door de meest sicke tricks te laten zien die ze in huis hebben. Dat klinkt simpel, maar het zou geen Red Bull Rampage zijn als het een easy way down zou zijn.

Deze combinatie van big mountain freeride en slopestyle mountainbike is de steevaste seizoensafsluiter waar eigenlijk iedere pro-rider naar uitkijkt. Nog steeds geen idee wat je kan verwachten? Check dan deze video:

Red Bull Rampage is invite-only

Van plan om zelf een keertje mee te doen? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Red Bull Rampage is alleen toegankelijk voor de aller-allerbeste freeride mountainbikers ter wereld. De beste 20 krijgen keurig een envelop met een uitnodiging in de brievenbus, waarna ze met hun team worden verwacht in Utah. Je kan je misschien voorstellen dat de atleten vol spanning zitten te wachten of ze bij de geselecteerde groep horen. Voor de top 10 riders van de voorgaande editie zit het wel goed, die mogen zich namelijk sowieso melden in de woestijn.

Er is geen trail

Uhm, wat?!? Ja, je leest het goed, er is geen trail naar beneden. Er is wel een startpunt en een finish, dus dat zit wel goed. Maar de riders moeten zelf bepalen hoe, en via welke weg, ze zich naar beneden storten. Globaal zijn er een drietal mogelijkheden die op een route lijken, maar het is aan de deelnemers om hun favoriete afdaling zelf te bouwen. Gelukkig doen ze dat niet alleen. Iedere rider neemt een eigen bouwteam mee om in de dagen voorafgaand aan de finale hun perfecte line te bouwen. En te testen natuurlijk!

Het bouwteam mag maar bestaan uit twee personen, en er mogen geen elektrische gereedschappen gebruikt worden. Dus gewoon keihard bikkelen met een schop, hakbijl en zandzakken. Red Bull Rampage ain’t easy!

Godziek harkt erop los © Bartek Wolinski

01 Wat is het Red Bull Rampage format?

De regels zijn vrij eenvoudig - in één geheel van een berg naar beneden rijden, op een zo spectaculair mogelijke manier. De berg heeft geen natuurlijke route naar beneden, dus de atleten moeten een lijn naar beneden bepalen die het best bij hun stijl past. Ze zullen over secties springen om een weg naar beneden te vinden. En hoe meer flow en tricks, hoe hoger de uitslag.

Red Bull Rampage is geen race tegen de klok. Op de finaledag krijgen riders twee runs om hun zelfgebouwde lijn naar beneden te rijden. Ze worden beoordeeld door een jury en krijgen aan het eind een score. De atleet met de hoogste score wint het evenement. Bij gelijke stand wint de rijder met de hoogste score van de twee runs samen.

Waar kan ik het kijken?

Je kan er live bij zijn in Utah. Maar gelukkig zendt Red Bull TV de finales van het begin tot het einde uit.

Wanneer?

Op 21 oktober om 19.00 UTC+2 vinden de finales plaats.

Mocht je dan toevallig iets anders te doen hebben dan kan je het hele evenement daarna nog on-demand terugkijken (gratis!).

Wat voor bikes worden er gebruikt?

Hele dikke vette bikes . Alles moet natuurlijk klaar zijn om alle klappen en schokken op te vangen. Maar ook wendbaar genoeg om dikke tricks mee te kunnen doen. Denk vooral aan veel veerweg en alleen de allerbeste (lichte) materialen. Red Bull Rampage is een uniek evenement, en je ziet steeds meer atleten die speciaal hiervoor een bike hebben gebouwd met vaak ook een custom paintjob.

Benieuwd wat een atleet doet als voorbereiding voor Rampage?

Brandon Semenuk heeft Red Bull Rampage al vier keer gewonnen. En ook dit jaar gaat hij weer voor de eerste plek. Maar daar heb je wel wat voorbereiding voor nodig. Volg hem in deze documentaire waarbij Semenuk een kijkje in de keuken geeft van een all mountain freerider.