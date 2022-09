01 Me grààààs!

Het TROS televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht is een authentiek stukje Nederlandse cultuur. Een van de meer memorabele onderdelen zijn de achteruitrijraces, die op Circuit Park Zandvoort georganiseerd worden. Hier verzamelt zich ieder jaar een verzameling aan verstoten rammelbakken die – je raadt het al – achterstevoren een doldwaze ronde over het Formule 1-circuit af moeten leggen. Duizenden mensen trekken uit om het knettergekke spektakelstuk te aanschouwen, terwijl André van Duin legendarische kreten als ‘me grààààs’ en ‘mooi! moooooi!’ door de Nederlandse huiskamers doet galmen.

02 Van truttenschudder tot robuuste rallycrosser

Er verschijnen een grote verscheidenheid aan auto’s aan de start van de achteruitrijraces, van Eenden tot Kevers. Favoriet onder menig deelnemer is de personenauto van DAF. Het kindje van DAF-oprichter Hub van Doorne moet een gezinsauto zijn voor de gewone man, maar heeft geen beste reputatie. Niet vanwege de rijeigenschappen, de boosdoener is een marketingstrategie die verkeerd uitpakt. De DAF wordt verworpen door de liefhebber en komt in de volksmond bekend te staan als ‘truttenschudder met jarretelaandrijving’, een verwijzing naar de oude dames die doorgaans achter het stuur te vinden zijn.

DAF smeedt een plan om het imago van de auto rigoureus aan te pakken. Het schrijft twee teams – aangevoerd door Rob Slotemaker en David van Lennep – in voor de langste rally in de geschiedenis, een verwoestende toer van 16.500 kilometer van Londen naar Sydney. De auto’s houden voorbeeldig stand. Het team van Slotemaker en Rob Janssen komt als zeventiende over de streep, terwijl slechts 43 wagens de finish bereiken. In diezelfde tijd wint de DAF aan populariteit in de autosport, met name in de rallycross valt hij in de smaak.

03 Het pientere pookje

Het is hoog tijd dat de DAF gewaardeerd begint te worden. De grote kracht van het wendbare lichtgewicht zit hem in zijn bijzondere versnellingsbak, beter bekend als Variomatic of het ‘pientere pookje’. Tegenwoordig vind je het concept ook wel onder de noemer CVT, voluit ‘continu variabele transmissie’. Het is een automatische versnellingsbak zonder trappen, die met twee rubberen riemen en schijven een naadloze overbrenging verzorgt. Normale versnellingen zoals een handgeschakelde bak of een automaat heeft hij niet. Dat klinkt wat moeilijk, maar het is gewoon gas geven en gaan – de versnellingsbak past zich vanzelf op je snelheid aan.

Max Verstappen and Yuki Tsunoda at Red Bull Reverse © Frits van Eldik

04 Perfectie, per ongeluk

Dankzij een merkwaardige eigenschap blijkt de DAF als gegoten te zijn voor de achteruitrijraces die in de jaren ‘70 plaatsvinden op Circuit Park Zandvoort. Hij heeft namelijk geen speciale versnelling om hem in z’n achteruit te zetten. Wil je achteruit rijden met een DAF, dan werkt de Variomatic in feite achterstevoren. Het resultaat: hij kan zowaar even snel vooruit als achteruit! In de races van Te land, ter zee en in de lucht zijn ze ronduit onverslaanbaar, zo rap zelfs, dat ze een eigen categorie toegewezen krijgen om het eerlijker (en veiliger) te maken.

05 Red Bull Reverse

Voor de Grand Prix van Nederland blaast Red Bull nieuw leven in de achteruitrijrace, door Max Verstappen en Yuki Tsunoda het in een head-to-head tegen elkaar op te laten nemen. Op Circuit Zandvoort zullen de coureurs plaatsnemen achter het stuur van een geprepareerde DAF en pogen zo snel mogelijk het lastige parcours te klaren. Eerst krijgen Verstappen en Tsunoda de kans om in een individuele rit kennis te maken met de baan. Deze begint bij start-finish en gaat via de Tarzanbocht langs de Gerlachbocht, om te eindigen bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht.