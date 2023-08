Deze spelers van Red Bull Salzburg en RB Leipzig maakten een toptransfer

Red Bull Salzburg kroonde zich afgelopen seizoen voor het tiende jaar op rij tot landskampioen van Oostenrijk. In Duitsland plaatste RB Leipzig zich voor de vijfde keer achter elkaar voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat succes zorgt ervoor dat beide clubs al jarenlang topspelers voortbrengen. In de afsluitende maand van de transferwindow blikken we terug op de tien opvallendste uitgaande transfers van Red Bull Salzburg en RB Leipzig.

01 Sadio Mané

Red Bull Salzburg nam Sadio Mané elf jaar geleden over van FC Metz. Als twintigjarig talent betoverde hij niet alleen de stadions in de Oostenrijkse Bundesliga, maar ook de Johan Cruijff Arena. Mede dankzij een doelpunt van Mané trakteerde Salzburg Ajax in Europees verband op een stevige nederlaag (0-3). Na dat seizoen vertrok de Senegalees naar Southampton. Vervolgens zou de Mané bij Liverpool uitgroeien tot een van de gevaarlijkste aanvallers ter wereld.

Mané kreeg vleugels bij Red Bull Salzburg. Daar kan Ajax over meepraten © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

02 Naby Keïta

Een dubbele vermelding voor Naby Keïta, want de middenvelder speelde voor zowel Red Bull Salzburg als RB Leipzig. Na twee seizoenen bij beide clubs bleek de Guinees international rijp voor de stap naar de Premier League. In zijn laatste jaar in Leipzig werd Keïta door de UEFA opgenomen in het Team of the Season van de Europa League. Dat trok de aandacht van Liverpool, dat hem naar Anfield haalde.

03 Erling Haaland

Wat moeten we nog zeggen over Erling Haaland? De 23-jarige Noor is zonder twijfel de meest gevreesde spits ter wereld. Red Bull Salzburg haalde Haaland begin 2019 weg bij Molde FK. Tijdens zijn jaar in het shirt van de Oostenrijkse landskampioen scoorde Haaland gemiddeld 1 goal per 59 minuten (!). Via Borussia Dortmund belandde de aanvaller bij Manchester City, waar hij vorig seizoen het doelpuntenrecord in de Premier League brak.

04 Timo Werner

VfB Stuttgart degradeerde in het seizoen 2015/16 naar de 2. Bundesliga, maar Timo Werner daalde niet mee af. De pijlsnelle aanvaller had zich in de kijker gespeeld bij de toenmalige promovendus RB Leipzig, dat overtuigd was geraakt van zijn kwaliteiten. Na 78 doelpunten in 127 wedstrijden volgde de transfer naar Chelsea, dat de portemonnee trok voor de Duits international. Inmiddels is Werner weer tweewekelijks te zien in de Red Bull Arena.

05 Patson Daka

We gaan weer terug naar Oostenrijk. Scouts in Zambia attendeerden Red Bull Salzburg op een groot talent. Patson Daka speelde eerst zes maanden op huurbasis bij de beloften van FC Liefering en sloot vervolgens definitief aan bij de hoofdmacht van RB Salzburg. Daar werkte hij zich op tot een plaag voor de verdedigers in de Oostenrijkse Bundesliga. Dat zag ook Leicester City, dat de Zambiaanse spits naar de Premier League haalde.

Patson Daka bij Red Bull Salzburg © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

06 Ibrahima Konaté

Goed scouten is vakwerk. Laat dat maar over aan RB Leipzig, dat Ibrahima Konaté in de zomer van 2017 overnam van Ligue 2-club FC Sochaux. Het duurde niet lang voor de Franse verdediger zich in de basis speelde bij Leipzig, waar hij een centraal duo vormde met Dayot Upamecano of aanvoerder Willi Orban. Net als Mané en Keïta zou Konaté bij Liverpool belanden. Op Anfield is de Franse international tegenwoordig de vaste partner van Virgil van Dijk.

07 Nordi Mukiele

Nog een Franse vondst. Nordi Mukiele speelde in eigen land bij Stade Lavallois en Montpellier, tot hij vijf jaar geleden bij RB Leipzig binnenkwam. De robuuste verdediger speelde zich vrijwel meteen in de basis en groeide uit tot een zekerheidje op rechtsback. Meer dan dat, want hij groeide uit tot Frans international. Mukiele speelde zich in de kijker van Paris Saint-Germain, dat hem vorig seizoen naar het Parc des Princes haalde.

08 Karim Adeyemi

Schrijf spelers nooit te vroeg af. Karim Adeyemi speelde twee jaar in de jeugd van Bayern München, maar vertrok voortijd en belandde via SpVgg Unterhaching bij Red Bull Salzburg. Daar kwam het talent van de aanvaller alsnog bovendrijven. Na 19 doelpunten in 29 competitiewedstrijden keerde Adeyemi terug naar Duitsland, waar hij tegenwoordig speelt voor Borussia Dortmund.

Adeyemi had maar een jaar bij Red Bull Salzburg nodig om zich te laten zien © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

09 Christopher Nkunku

Ook Christopher Nkunku kreeg te maken met een teleurstelling, want bij Paris Saint-Germain waren zijn kansen op speeltijd gering. Het toptalent besloot voor zijn kansen te gaan bij RB Leipzig. Bij Die Roten Bullen groeide de Franse aanvaller uit tot een van de beste spelers in de clubgeschiedenis. Zoals een aantal voorgangers besloot de Franse international voor zijn kansen te gaan in de Premier League. Nkunku tekende onlangs bij Chelsea .

10 Dominik Szoboszlai

Net als Keïta droeg Szoboszlai zowel het shirt van Red Bull Salzburg als RB Leipzig. In Duitsland was de aanvallende middenvelder was een van de belangrijkste aangevers van Nkunku. Samen legden ze met RB Leipzig beslag op de eerste twee prijzen in de clubhistorie. Zowel in het seizoen 2021/22 als 2022/23 ging de DFB-Pokal naar Leipzig. Szoboszlai speelde zich in de kijker van Liverpool, dat de Hongaar deze voor tientallen miljoenen overnam.