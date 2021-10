Dus, je hebt besloten om je in te schrijven voor je allereerste Red Bull Solo Q-kwalificatietoernooi . Dat betekent dat er een zwaar traject voor je in het verschiet ligt. Opweg naar de titel moet je het namelijk niet alleen tegen de beste League of Legends-spelers in je eigen land opnemen, maar uiteindelijk ook tegen de beste in de wereld.

Terwijl sommige spelers simpelweg met hun main zonder enige extra voorbereiding aan het toernooi zullen beginnen, geven wij je hier een paar tips voor een kleine voorsprong . Goed voorbereid aan de start verschijnen helpt je namelijk niet alleen met je spel, maar ook zeker met de zenuwen. Je weet dan namelijk zeker dat je er alles aan gedaan hebt om je kans op een overwinning zo groot mogelijk te maken.

Met wat hulp van een aantal eerdere Red Bull Solo Q-winnaars geven we je hieronder een aantal belangrijke tips, waardoor je optimaal voorbereid aan de start van je eerste wedstrijd verschijnt.

Bepaal je champion-pool

In onze 1v1 champion-guide hebben we al besproken welke champions goed zijn in het in hun eentje duelleren met tegenstanders. Maar het is ook belangrijk om iets te kiezen waar je je comfortabel mee voelt. Mocht je nou nog geen keuze gemaakt hebben heeft Dark Wings, winnaar van de Amerikaanse kwalificatie en League of Legends All-Star afgevaardigde, een aantal aanraders voor je: “Champions als Lucian, Kalista, Irelia en Syndra zijn allemaal goede keuzes. Ze hebben constante damage, goede wave-control en genoeg mogelijkheden om je tegenstanders te verrassen.

Als je liever all-in gaat en je tegenstander meteen bij zijn keel wil grijpen raadt Ravenno, winnaar van de EUNE-kwalificatie en de Europese afgevaardigde bij All-Stars, Olaf aan. “ Olaf kan bijna iedereen verslaan in een één tegen één-situatie . Zijn skill-set zorgt ervoor dat trades vaak in zijn voordeel eindigen, ervan uitgaande dat jij ze initieert."

Gewoon vasthouden aan je main is, natuurlijk, ook een goede optie. Houd er wel rekening mee dat mensen je summoner-name online op kunnen zoeken en er dus achter kunnen komen wat je normaal gesproken speelt, om deze champions vervolgens te bannen. Daarom is het altijd verstandig om een paar extra champions achter de hand te hebben , in het geval je eerste keuze wordt verbannen.

Je win-conditions herkennen

Ervan uitgaande dat je tegenstander geen grote fouten maakt, heeft niet iedere champion kill-pressure in lane. Daarom is het belangrijk om voor je wedstrijd te begrijpen op welke manier je je match-up kunt winnen . De winnaar van de EUW-kwalificatie, Reptilezero, raadt bijvoorbeeld aan om wel altijd agressief te spelen, maar daarbij niet perse te proberen je tegenstander te doden.

“Het doel is om controle over de wave te krijgen,” vertelt hij. Dat kan bijvoordeeld door op de juiste momenten korte trade in jouw voordeel te beslissen. Wanneer je dat goed doet, kom je vanzelf voor te staan in gold en minions.” Met die voorsprong in je achterzak leg je de druk bij je tegenstander om iets te forceren, wat de kans dat hij een fout maakt vergroot.

Die grotere nadruk op farmen kregen we van iedere winnaar die we gesproken hebben aangeraden. Zo’n voorsprong maakt het uiteindelijk makkelijker om de overwinning naar je toe te trekken. Als je meer gold tot je beschikking hebt dan je tegenstander, betekent dat dat je meer items kunt kopen en dus ook meer damage kunt doen.

Dat betekent echter niet dat je alleen maar achteruit kunt leunen ervan uitgaande dat je al je wedstrijden op minions gaat winnen vertelt Ravenno: “Er zijn ook een hoop spelers die simpelweg willen winnen door middel van het uitschakelen van hun tegenstander, of mensen die champions spelen waarbij het maken van een kill de enige win-condition is. Daar moet je dus rekening mee houden .

Scouten

Veel spelers in de kwalificatietoernooien en het hoofdevenement zullen proberen een voordeel tegen je te krijgen door je vooraf te onderzoeken. Zo kun je er bijvoorbeeld van uitgaan dat je tegenstanders er proberen achter te komen of je een favoriete champion hebt, of in ieder geval wat je regelmatig speelt. De kans is dan ook groot dat deze champions tegen je gebant gaan worden. Veel ingewikkelder dan je tegenstander online opzoeken is scouten dan ook niet vertelt Ravenno. “Het scouten van je tegenstanders zorgt ervoor dat je champions waar je liever niet tegen spelt kunt bannen als zij ze spelen. Je kunt dit bijvoorbeeld ook tactisch doen om ze proberen te forceren iets te spelen dat jij kunt counteren."

Het is echter belangrijk om niet alleen maar aan de hand van die informatie je champion te kiezen. Zo had Reptilezero bijvoorbeeld een tegenstander die hem probeerde te counteren, waarbij dat volledig verkeerd afliep: “Een van mijn tegenstanders had op mijn profiel gezien dat ik normaal eigenlijk alleen maar Jax speel. Daarom besloot hij blind een Jax-counter, Poppy in dit geval, te kiezen. Hij was vertrouwde volledig op zijn research en was vervolgens kansloos tegen de lucian die ik speelde.” Zo zie je maar dat scouten leuk en aardig is, maar dat het uiteindelijk vooral belangrijk is dat je comfortabel bent op de champion die je speelt .

Als laatste tip raden we je aan om voor je Red Bull Solo Q-kwalificatie een paar normal- of rank-games te spelen met champions die je verwacht nodig te hebben, als warming-up zijnde. Je kunt er ook voor kiezen om in de practice tool het farmen in de top-lane wat beter onder de knie te krijgen, als je daar normaal niet speelt. Zo zorg je ervoor dat je comfortabel met je champion en je positie op de map bent en heb je er dus alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op je eerste officiële Red Bull Solo Q-wedstrijd.