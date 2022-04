Tips en Tricks voor Red Bull Solo Q met Dinoricar

Binnenkort is het Red Bull Solo Q -toernooi. Een spannende toernooi waarbij je kan laten zien wat je waard bent in één van de meest competitieve spellen van dit moment. Maar een 1v1-toernooi is best spannend. Gelukkig hebben we iemand gevonden die jou wilt helpen om de beste versie van jezelf te worden. Ricardino “Dinoricar” Vulto, voormalig toplaner van Nederlands topteam Echo Zulu . We vroegen hem om tips om beter te worden in 1v1 League of Legends, maar ook welke champions je nou het beste kan spelen.

Kies een champion die je leuk vindt

Volgens Ricardino zijn er momenteel behoorlijk wat sterke champions, maar die vallen allemaal in een andere categorie. Zo heb je champions die sterk zijn in het auto attacken, champions die wat meer tanky zijn en champions die heel veel kunnen vechten . “De sterkste champions om iemand te poken [kleine beetjes schade doen zonder dat de tegenstander iets terug kan doen] zijn Caitlyn, Quinn, Akshan, Vayne en Karma”, zegt Ricardino.

“Dan heb je champions die tanky zijn en willen farmen . Ornn is iemand die permanent in lane kan blijven omdat hij items kan kopen. Als zijn tegenstander terug moet, dan staat hij een wave voor. Tahm Kench is ook zo’n champion die tanky is en de tegenstander cponstant onder druk kan zetten. Mocht de tegenstander de lane niet verlaten, dan kan hij ze elimineren."

Als laatste heb je nog de fighters . “De sterkste zijn Irelia, Aatrox en Camille. Daarna heb je een groot grijs gebied waar veel champions goed zijn, die allemaal wel goed zijn, maar alleen in een bepaalde situatie.”

Leer sterktes en zwaktes van je champion

Daar ligt gelijk de tweede tip: leer wanneer jouw champion goed is en wanneer deze minder goed is. Dat betekent dat je moet leren wanneer je terug moet gaan, je moet weten hoe jouw champion het doet tegen je tegenstanders, maar ook wanneer je powerspikes krijgt en hoe jouw champion bijvoorbeeld farmt . Dat betekent dat je flink de boeken in zal moeten gaan. “Het is als schaken. Wanneer je weet welke stukken op het bord zijn, dan pas kan je voor jezelf begrijpen welk stuk het beste is om in te zetten."

Probeer je tegenstander fouten te laten maken

In 1v1 zijn er drie manieren om te winnen: je pakt First Blood, elimineert 100 creeps of vernietigt de eerste tower. Het pakken van een toren is sowieso uitgesloten , omdat tot 14 minuten de torens plates hebben waardoor je bijna geen schade aanricht. Dat betekent dat je First Blood of 100 creep eliminaties overhoudt.

Volgens Ricardino is de meest consistente strategie het pakken van CS. “Als je dat doet komt er een moment dat ze moeten vechten, want ze kunnen niet meer winnen op de langzame manier. Dan gaan ze waarschijnlijk fouten maken , of ze gaan een gevecht aan dat ze niet kunnen winnen. Het is dan aan jou om of passief te spelen en niet dood te gaan zodat je farm kan pakken om zo die 100 creeps te elimineren, of om gebruik te maken van de opening die je tegenstander je geeft en hem te killen."

Hoe je tegenstander gaat spelen kun je deels aflezen aan de champion . “Je hebt bepaalde champions die het sterkst zijn voor verschillende speelstijlen. Sommigen gaan voor het elimineren van de tegenstander, anderen voor creeps. Als je voor creep eliminaties speelt dan ga je een champion spelen die niet dood gaat, of makkelijk van een afstand de tegenstander kan irriteren en creeps kan elimineren. Dit zijn champions als Quinn of Akshan.”

Begin met een oracle lens

Als laatst heeft Ricardino nog een gouden tip: begin met een oracle lens in plaats van een ward. “Ik denk dat iedereen deze tip gaat gebruiken, maar dat is niet erg, want iedereen moet beter worden. Je wilt niet starten met een ward, je wilt starten met een oracle lens. Als je tegenstander dan een ward neerzet kan jij die lens gebruiken en dan kan je de ward kapotmaken . Heb je meteen één CS, sta je gelijk voor.”