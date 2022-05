Genno wint Red Bull Solo Q 2022

samen. Vandaag vond namelijk in dat kerkgebouw de finale plaats van de Red Bull Solo Q 2022. Het doel? Erachter komen welke van de acht aanwezige spelers de onbetwist beste 1v1’er van het land was.

In de atmosferische Posthoornkerk , badend in het rood-blauw van Red Bull, kwamen de acht beste 1v1-spelers van Nederland samen. Vandaag vond namelijk in dat kerkgebouw de finale plaats van de Red Bull Solo Q 2022. Het doel? Erachter komen welke van de acht aanwezige spelers de onbetwist beste 1v1’er van het land was.

Het was niet alleen die titel waar de acht voor streden. Er waren ook diverse prijzen aanwezig die het aantrekkelijker maakten om een goede prestatie te leveren van niet mis te verstane bedrijven als AMD, AOC en SteelSeries . De hoofdprijs was zeker niet verkeerd: de deelnemers konden een gloednieuwe gaming pc winnen.

Het toernooi werd aan elkaar gepraat door een sterrenensemble van de Benelux League of Legends-scene. KOOLEIN, Dinoricar en Boomin verzorgden het commentaar. Daniël Lippens was de presentator. Kortom, genoeg reden om, buiten het spel om, enthousiast te zijn.

