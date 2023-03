Jackie wint Red Bull Solo Q 2023

Het tweede Red Bull gaming evenement van het jaar stond weer op de planning, en dus streken de winnaars van de Red Bull Solo Q kwalificaties neer in de Posthoornkerk in Amsterdam. Daar ging het natuurlijk om ding: de titel van de beste 1-tegen-1 League of Legends-speler van Nederland . Met die titel komt natuurlijk ook de felbegeerde Red Bull Solo Q trofee, een trip naar het WK in Londen en een AMD Gaming Laptop .

FatShield stoomt door naar halve finale

Ook de Red Bull Solo Q winnaar van 2021, FatShield, was van de partij. In de eerste kwartfinale stond hij tegenover Squarepantsu. Hoewel het publiek duidelijk achter Squarepants stond, wist de Nederlands kampioen van 2021 vrij gemakkelijk met 2-0 te winnen. In de tweede kwartfinale was het Iamkees die moeiteloos naar de halve finale ging.

Red Bull Solo Q Posthoornkerk Amsterdam © Tom Doms Boomin en Dinoricar casten Red Bull Solo Q 2023 © Tom Doms Red Bull Solo Q 2023 venue © Tom Doms

In de derde kwartfinale stond Solo Q-veteraan Jackie tegenover nieuwkomer Lotusblades. Dat werd de eerste echt spannende pot waarbij het 1-1 werd en het aankwam op een beslissende ronde. De laatste kwartfinale was eveneens heel erg close, maar het was publieksfavoriet Jjs156 die Cybonoxwist te verslaan.

Iamkees verslaat Solo Q-kampioen FatShield

In de eerste halve finale stonden vrienden FatShield en Iamkees tegenover elkaar. Voor de match gaf FatShield al aan dat hij het meest te vrezen had voor Kees. En daar bleek hij gelijk in te hebben, want Iamkees wist FatShield met maar liefst 2-0 te verslaan . Een teleurstelling voor de winnaar van 2021.

In de tweede halve finale ging het tussen Jjs en Jackie. Hierin was er één duidelijk de sterkste, namelijk Jackie die er comfortabel met de winst van door ging: 2-0. Daarmee staat Jackie voor de tweede keer in de finale. Pakt hij dit keer de winst?

Iamkees vs Jackie

In de finale stond voormalig Solo Q finalist Jackie tegenover nieuwkomer Iamkees. De eerste pot ging na een spannende strijd naar Jackie. En in de tweede pot liet Jackie zijn dominantie nogmaals zien door Iamkees maar liefst binnen een minuut te elimineren. Daarmee wint Jackie de Red Bull Solo Q trofee, een ticket naar de world finals in Londen, een AMD Gaming Laptop en als laatste een geheel betaalde reis naar de League of Legends Mid-Season Invitationals 2023 .