Dit was Red Bull SoundClash 2024: Mula B vs. Josylvio

Josylvio mocht de avond beginnen en dat deed hij direct ijzersterk. Hij opende vanuit het midden van de uitverkochte AFAS Live en riep tegen zijn fans: ‘Maak een rondje voor me. Ik heb rwina nodig.’ En zo stond Josylvio binnen vijf minuten al in een kolkende massa. Hij begon de avond gelijk met meerdere klassiekers, zoals Skittle Stacking en Le7nesh. Ook wist hij te ontroeren met het nummer Op je Hoede, terwijl hij op een trap stond, omringd door rook.

Red Bull SoundClash 2024 Josylvio warm-up ronde © Ali Mousavi Mula B treedt op tijdens Red Bull SoundClash © Tom Doms Red Bull SoundClash 2024 Josylvio © Tom Doms

IJzersterke warming-up

Toen was het de beurt aan Mula B. Hij ging er ook gelijk vol in door te openen met het nummer Lange Loop. Hierna volgden in hoog tempo de nummers Echekems, Pijp Uit en Challas. Mula Moes eindigde zijn openingsoptreden met Coke In De Uitverkoop, die hij in een ander jasje had gestoken. Eerst zong hij het nummer haast fluisterend en daarna in een versnelde versie. Helaas voor zowel Josylvio als Mula B werden er deze ronde nog geen punten uitgedeeld. Het ging namelijk om een Warming-up . Hierna werd het tijd voor ronde één.

In de eerste ronde, getiteld The Remake , performen beide artiesten dezelfde cover die ze van tevoren hadden afgesproken. Deze keer ging het om Niet of nooit geweest van Acda en de Munnik. Mula B begon deze ronde en maakte er een elektronische versie van met een totaal andere melodie. Na afloop gaf Josylvio zijn complimenten: ‘Mooi, man. Mooi gedaan.’ Josylvio koos voor een meer emotionele insteek. Waar Mula B voor de beats koos, maakte de rapper uit Naarden van dit nummer een akoestische versie, terwijl hij het voluit zong.

Besef waar je bent, want momenten zijn zo voorbij. We zijn nu samen en ik wil hier het allermooiste moment ooit van maken. Alleen maar liefde.’ Mula B

Josylvio winnaar eerste ronde

Met deze versie wist hij te raken. En daarom won Josylvio de eerste ronde. Het publiek bepaalde steeds de winnaar op basis van een geluidsmeter. Het was na het gejuich voor zowel Mula als Josylvio dan ook duidelijk dat deze ronde gemakkelijk voor Josylvio was.

Red Bull SoundClash: Josylvio elektriseert Amsterdam024 © Nikki van Toorn

Vanaf de tweede ronde werd de strijd onderling vuriger. Nadat Josylvio de eerste ronde won, riep Mula B: ‘Vorige ronde was cap.’ In deze ronde genaamd de Takeover mochten Josylvio en Mula B nummers van elkaar doen, die halverwege door de ander werden overgenomen. Ze zongen Bandolero en Ride Or Die. Mula deed Bandolero zo overtuigend, dat het publiek hem als winnaar koos.

Red Bull SoundClash 2024: Mula B feat. Mariachi Band © Tom Doms

In de derde ronde The Clash , waar de artiesten hun eigen nummers in een nieuw jasje staken, bracht Josylvio niemand minder dan Kevin op het podium. Ze deden hun klassieker Oost West, Thuis Best. Dit viel bij Mula B in het verkeerde keelgat. Hij riep toen hij aan de beurt was: ‘In de vierde ronde mochten toch pas mensen komen? Kaka, hoor.’ Vervolgens zei hij lachend: ‘Nu jij vals speelt, ga ik ook faya doen.’ Daarmee was de toon gezet. Mula deed zijn shirt uit en performde vol overgave Domme Jongens en Fully Fendi. Door deze energie wist hij ook de derde ronde te winnen.

Mula B rapt op Red Bull SoundClash 2024 in Amsterdam © Nikki van Toorn

Een explosieve, laatste ronde

In de vierde ronde The Wild Card mochten beide rappers hun optreden zelf invullen. Gastartiesten of een Mariachi band, alles mocht. En het resultaat was daar. Mula begon, kreeg het publiek helemaal mee met Meesterplusser en liet het publiek compleet uit zijn dak gaan toen Frenna hem kwam vergezellen. De rappers, allebei uit Den Haag, hadden ooit een beef en brachten disstracks uit. Maar ondertussen is de ruzie bijgelegd. Al was het nog steeds heel bijzonder voor het publiek om Mula B en Frenna tegelijkertijd op het podium te zien.

Josylvio mocht de avond afsluiten en dit deed hij zeker niet alleen. Hij trok een blik open met talloze artiesten, zoals Esko , Bizzey , Kempi, Killer Kamal en Ashafar . Josylvio wist Mula boos te krijgen toen aan het einde 3Robi bij Josylvio het podium kwam oplopen. 3Robi zat ooit bij het label Wilde Westen, waar Mula B al jaren de aanvoerder is. Mula riep dan ook uitdagend: ‘Jij bent een verrader!’

Red Bull SoundClash 2024 optreden Bizzey © Sebastian Boon Red Bull SoundClash 2024 Frenna optreden © Ali Mousavi Red Bull SoundClash 2024 Kevin treedt op © Ali Mousavi

Alleen maar liefde

Uiteindelijk wist presentator Défano Holwijn de heethoofden af te koelen en was het de beurt aan het publiek om nog één keer zoveel mogelijk geluid te maken. Het werd duidelijk dat er meer fans van Mula aanwezig waren in de AFAS Live. En dus liet Défano na luid tromgeroffel weten wie er had gewonnen: ‘Mula B!’

Naast de heftige momenten, wist ook Mula B te ontroeren. Aan het einde ging hij het publiek in en zei hij: ‘Besef waar je bent, want momenten zijn zo voorbij. We zijn nu samen en ik wil hier het allermooiste moment ooit van maken. Alleen maar liefde .’

Mula B wint Red Bull SoundClash 2024 © Tom Doms

