Red Bull SoundClash: dit is alles wat je moet weten over Mula B

In december 2023 wist Mula B (33) – echte naam Hicham Hendrik Mulasi Gieskes – vriend en vijand te verrassen toen hij zijn nieuwe album Narcopop uitbracht. De plaat werd door media lovend ontvangen. Zo schreef Het Parool: ‘Op Narcopop horen we een Mula B die risico neemt en zichzelf opnieuw uitvindt. Zestien nummers lang horen we de Haagse rapper zoals we hem nog nooit hebben gehoord.’ Hij brak door bij een groter publiek en won een Edison, de belangrijkste muziekprijs van Nederland, in de categorie Best Hiphop .

Mula B © Mula B

Opgroeien in de Schilderswijk

Hoe wist de rapper tot dit punt in zijn carrière te komen? Het begon allemaal in de Schilderswijk in Den Haag, waar Mula B werd geboren en opgroeide. In de documentaire Mula B & De Schilderswijk die in 2018 over zijn leven werd gemaakt, vertelt hij dat opgroeien lastig voor hem was: ‘Niks ging gemakkelijk in mijn leven. Alles wat ik heb, daar heb ik voor moeten vechten.’ Een lange tijd was hij ervan overtuigd dat het criminele pad zijn toekomst was, dat hij fulltime crimineel zou worden.

En toch had Mula B een talent waarvan hij al op jonge leeftijd ontdekte dat hij het in zich had: muziek maken, rappen. Sinds 2009 maakt hij al muziek en in 2011 sloot hij zich aan bij het Haagse hiphoplabel Wilde Westen. De eerste videoclip van Mula B op het YouTube-kanaal van het label verscheen in november 2011 en was voor de single SoSoGoing! met Louis, later LouiVos. Dat Mula als eerst samen met Louis een nummer uitbracht, kan geen toeval zijn. De twee rappers bleken namelijk in de jaren hierna een onafscheidelijk en succesvol duo.

De jaren met LouiVos en disstrack

Mula B leek jarenlang samen met LouiVos, maar ook met andere rappers als Kingsize, 3Robi en Bartofso bij Wilde Westen op zijn plek te zitten. Hoewel hij in zijn nummers bleef rappen over het straatleven, was het helder dat Mula B met zijn muziek in de hiphopgame voet aan de grond had gekregen. Er volgden legendarische 101Barz-sessies, zowel met Wilde Westen als solo en er volgden hits met LouiVos, zoals Chossel Een Beetje (2015) en Lange Loop (2016).

Mula B en LouiVos zijn nooit officieel een duo geweest. Toch begon het wel op te vallen toen Mula B zelf solo meer muziek bleef uitbrengen en we steeds minder van LouiVos hoorden. De Haagse rapper wist de aandacht steeds meer op een positieve en originele manier op zichzelf te vestigen. Zo bracht hij in 2016 het nummer Meester Plusser uit, dat als disstrack richting Frenna was bedoeld. Het is een van de grootste disstracks in de Nederlandse hiphopgeschiedenis. De ‘ruzie’ tussen Mula B en Frenna kreeg helemaal een bijzonder staartje toen Mula B nota bene sámen met Frenna begin 2019 het nummer Viraal gaan uitbracht.

Muzikale ontwikkeling

Na de soloalbums 8-9-17 (2017) en Meesterplusser (2018) bracht Mula B in 2022 het verbluffende album PRIX D’AMI uit. Op deze plaat staat onder andere de grote hit Coke In De Uitverkoop. Op elk album kun je horen dat Mula B zich muzikaal blijft ontwikkelen en dit is dan ook de reden dat hij maar blijft groeien en ondertussen een van de meest veelzijdige rappers van Nederland is geworden. Op donderdag 5 december staat hij tegenover Josylvio en dan zal hij tijdens Red Bull SoundClash in AFAS Live muzikaal met hem de strijd aangaan.

Mula B vs Josylvio © Ali Mousav