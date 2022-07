Red Bull SoundClash 2022: Frenna

Het was december 2013 toen Frenna (Francis Edusei, 30) met zijn vrienden KM, Jandro en Priceless onder de naam SFB de eerste officiële single Flexen uitbracht. De videoclip heeft op YouTube ondertussen 1,2 miljoen views. Het betekende de start van een succesvolle carrière van de groep en een nog succesvollere carrière van Frenna als soloartiest. En dan te bedenken dat Frenna aanvankelijk twijfelde om de muziek in te gaan. Zijn vrienden, eveneens de leden van SFB, wisten hem te overtuigen. Gelukkig is hij toch volledig voor de muziek gegaan.

1 miljard Spotify-streams

Nu is Frenna niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekindustrie. Als een van de weinige artiesten heeft hij solo meer dan 1 miljard Spotify-streams weten te behalen en was hij in 2020 zelfs de meest gestreamde artiest van Nederland. Hoe is hem dat gelukt? Het antwoord ligt ongetwijfeld verscholen in de beginperiode van zijn carrière en de manier waarop alle leden van SFB onderling vertrouwen in elkaar hadden. Zo bracht de groep in 2014 in eigen beheer de plaat Reset The Levels uit. Iets wat toen niet erg gebruikelijk was. Deze plaat viel op bij Top Notch en hierdoor volgde er een uitnodiging voor New Wave.

Op het eiland Schiermonnikoog kwamen in het voorjaar van 2015 de beste artiesten van een nieuwe, jonge generatie tien dagen samen om een plaat New Wave op te nemen. SFB, maar ook Frenna met zijn solo-track Langste sms, belandde onder andere met Investeren in de liefde en Jij kan chillen met mij. Begin 2016 wist New Wave de popprijs te winnen. SFB tekende ondertussen bij Top Notch en bracht er in een razend tempo (van 2015 tot en met 2018 ieder jaar één) albums uit. SFB werd een van de grootste groepen in Nederland.

Nog hongeriger

In de verschillende albums van SFB en in de grote hits als Shutdown en Lovely body, die allebei tientallen miljoenen streams hebben, toonde Frenna zich steeds meer de aanvoerder. Het was voor niemand dan ook een verrassing dat de artiest uit Den Haag langzaam ging verkennen wat er voor hem op sologebied nog meer mogelijk was. Hij bleek hongerig. Waar deze motivatie precies vandaan komt, is natuurlijk de vraag. Wel heeft Frenna vaker in interviews aangegeven dat zijn ouders het in zijn jeugd niet breed hadden en dat hij van zijn tiende tot en met zijn veertiende in Ghana heeft geleefd. Wat zijn precieze motivatie was, maakt ook niet uit. Dat hij tot op het bot gemotiveerd was en nog meer wilde, is een feit.

In 2016 begon Frenna naast zijn SFB-carrière ook een serieuze solocarrière met zijn album Geen Oog Dichtgedaan. De 101Barz-sessie die hij vervolgens deed, is met meer dan 2 miljoen YouTube-views inmiddels een klassieker. Frenna had al zijn vrienden meegenomen. En dat niet alleen. Samen hadden ze ook nog een grappig dansje ingestudeerd. Na zijn debuutalbum volgden er meerdere soloalbums. Op al deze albums bewees Frenna een waanzinnige hitmaker te zijn die met zijn door Auto-Tune bewerkte stem precies weet hoe je een hit moet maken. Dat Frenna vol ambitie zat, kon je echt op ieder nummer horen.

Hit na hit

Frenna maakte ook verrassende uitstapjes. Zo stak hij het nummer Daar gaat ze van de Vlaamse band Clouseau in een nieuw jasje, werkte hij samen met Blof én, misschien wel een van zijn grootste wapenfeiten, wist hij van Onderweg van de band Abel (maar dan onder de naam Verleden tijd met Lil Kleine) een gigantische hit te maken. Het nummer heeft meer dan 86 (!) miljoen streams op Spotify. En met al deze albums en hits op zak wist Frenna, die in eerste instantie nog twijfelde om muziek te gaan maken, een immens grote artiest te worden. Je zou denken dat het dan wel genoeg is geweest met al die ambitie, maar voor Frenna lijkt dit pas het begin. Dit is vooral te zien aan zijn zakelijke stappen. Zo richtte hij het label 777 op met artiesten als Delany, Philly Moré en YXNGLE, organiseert hij vrouwvriendelijke clubavonden onder de naam Meisjes blijven meisjes en heeft hij zelfs zijn eigen 777 Festival. Hiernaast ontwikkelt hij zich ook op muzikaal gebied. Begin mei stond hij in een uitverkochte AFAS Live met een gospelkoor én een band. Zijn shows tilt hij dus ook naar een hoger level.

Waar het moet eindigen? Misschien is er voor Frenna geen einde. Begin juli bracht hij samen met de Britse rapper Headie One het nummer Bigger than life uit. Dat hij internationale stappen wil gaan zetten, steekt Frenna nooit onder stoelen of banken. Dus wie weet is dit pas echt het begin en wordt Frenna een van de meest gestreamde artiesten ter wereld. Tot dat zover is, is hij in ieder geval op donderdag 6 oktober tijdens Red Bull SoundClash in de Westergas in Amsterdam samen met Ronnie Flex te bewonderen. Ze zullen samen muzikaal tegen elkaar gaan strijden. En één ding is zeker: de hits zullen je om de oren vliegen.