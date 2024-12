Dit gebeurde er in 30 jaar Nederlandse hiphop

01 Osdorp Posse en Extince

Begin jaren negentig waren er wel Nederlandse rappers, maar deze artiesten rapten in het Engels. In 1992 bracht Osdorp Posse, met Def P als frontman, het eerste Nederlandstalige hiphopalbum ooit uit, getiteld Osdorp Stijl. In 1994 vroeg Def P of Extince in het Nederlands op het nummer Turbotaal wilde rappen. Dit deed hij. Hierna bracht Extince het nummer Spraakwater uit, dat een commercieel succes werd. Def P moest niets hebben van commercie en er volgden verschillende disstracks. Zo ontstond de eerste beef in Nederlandse hiphop.

02 Kees de Koning richtte Top Notch op

Kees de Koning in de Spotlight tijdens Red Bull Music Academy © Desiré van den Berg / Red Bull Content Pool

Kees de Koning zijn bijdrage aan Nederlandse hiphop is ongekend. Eerst was hij actief als muziekjournalist en vanaf 1993 als radio-dj bij 3VOOR12 met een eigen programma gericht op hiphop. In 1995 richtte hij platenlabel Top Notch op en bracht het nummer Spraakwater van Extince uit. Nog steeds is Top Notch het grootste hiphoplabel van Nederland. In bijna dertig jaar heeft De Koning aan het begin gestaan van vele belangrijke hiphopacts, van Extince tot Ronnie Flex, van Opgezwolle tot Lil Kleine en van The Opposites tot Lijpe.

03 Zwolle, Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort

Nu werken Nederlandse hiphopartiesten veelal samen met elkaar en is er veel minder sprake van rivaliteit. Jaren geleden was dit wel anders. De kampen waren vooral onder te verdelen in steden, zoals Zwolle, Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort. Vanuit deze steden gebeurde er veel binnen Nederlandse hiphop: Opgezwolle werd groot vanuit Zwolle, in Amersfoort was Jiggy Djé onderdeel van de groep DAC en richtte hij later zijn label Noah’s Ark op, in Rotterdam werden rappers als U-Niq, Winne en Hef groot en vanuit Amsterdam werden groepen zoals The Opposites, De Jeugd van Tegenwoordig, maar ook THC geboren.

4 min Jonna Fraser en The Opposites, Slapeloze Nachten

04 Festivals: Appelsap, WOO HAH!, Rolling Loud en Het Moment

Verschillende hiphopfestivals hebben ook een enorme invloed gehad op het succes van Nederlandse hiphop. Zo werd in 2000 Appelsap opgericht, een van de belangrijkste hiphopfestivals van Nederland. Het festival vond jaren plaats in het Oosterpark in Amsterdam en later in het Flevopark. In 2019 was de laatste editie. Vanaf 2014 kwam er een ander belangrijk hiphopfestival bij, namelijk WOO HAH! in Tilburg. WOO HAH! werd uiteindelijk Rolling Loud in Ahoy en ook Rolling Loud verdween vorig jaar weer. Nu is er wel weer een nieuw festival, op hetzelfde terrein in Tilburg als waar WOO HAH! begon: Het Moment.

Vuur en Energie on stage tijdens Rolling Loud © Tom Doms / Red Bull Content Pool

05 New Wave

Nederlandse hiphop werd in 2015 groter dan ooit. Niet alleen gingen de streamingcijfers meetellen in de charts, waardoor ineens zichtbaar was hoeveel Nederlandse rappers werden beluisterd, ook kwamen deze Nederlandse rappers samen voor een gezamenlijk album: New Wave. Op Schiermonnikoog verzamelde een jonge generatie artiesten zich. Het resultaat? Een ongekend succesvol album met vele hits, het winnen van de Popprijs én het startschot van vele grote carrières, zoals die van Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna, Jonna Fraser en Lijpe.

Geen new wave zonder Ronnie Flex en Lil Kleine © Floris Heuer / Red Bull Content Pool

