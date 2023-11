Alles over Red Bull SoundClash 2023: Kevin vs. Jonna Fraser

Het was Kevin die vanavond het spits mocht afbijten. Tijdens de warm-up, waar nog geen punten konden worden gescoord, begon Kevin met een onuitgebracht nummer, dat volgende week op zijn nieuwe album Wonderland zal verschijnen. De Rotterdamse rapper wist hierna écht het publiek in te pakken met een andere versie van zijn nummer Kilometers. Samen met zijn band bracht hij de pokoe naar een nieuw level.

Toch was het Jonna Fraser die tijdens de warm-up meer wist te overtuigen. Hij koos ervoor om rappend te beginnen en kwam met het nummer Manoeuvres het podium oprennen. Hiermee kon hij op veel steun rekenen uit het publiek. Helemaal toen hij hierna met Ik kom bij je en Blessings iedereen nog even herinnerde aan hoe waanzinnig goed hij kan zingen.

Slapeloze nachten

Maar helaas voor Jonna was de warm-up voor spek en bonen en had hij qua punten nog niets aan zijn sterke opening. Tijdens de eerste ronde The Cover moesten beide artiesten eenzelfde nummer coveren. Dit keer ging het om de grote hit Slapeloze Nachten van The Opposites. Terwijl Jonna begon, bleef een deel van het publiek Kevins naam roepen. Dit geroep verdween toen The Opposites op het podium verscheen. Een van de hoogtepunten van de avond was een feit: The Opposites en Jonna die samen Slapeloze Nachten zongen.

Jonna had nog een extra troef in handen: tijdens zijn optreden deelden verschillende mensen uit zijn team in de zaal rode lichtbuizen uit, waardoor het voor zijn podium rood kleurde. Maar toch won Kevin de eerste ronde. Dit bepaalde het publiek, door voor hem het meeste geluid te maken. Het lukte Kevin om met zijn versie, juist in zijn eentje zonder The Opposites, indruk te maken.

Langs je werk

Tijdens de tweede ronde The Takeover speelden Kevin en Jonna twee nummers van zichzelf, waar de ander niet als featuring op te horen is. Halverwege het nummer moest de ander precies dat nummer overnemen. Het werd een spannende strijd waarin het publiek aandachtig luisterde en keek naar hoe Jonna en Kevin elkaar de ruimte gaven op elkaars nummers. Zo hoorden we onder andere Langs je werk en Fisherman en werden er nieuwe verses gerapt. Deze ronde werd door Jonna gewonnen. Kevin riep lachend: ‘Waar is die meter?’

Met een tussenstand van 1-1 begon de derde ronde: The Clash. In deze ronde moesten de artiesten weten te shinen door twee van hun eigen nummers in een compleet nieuw jasje te steken. Het resultaat? Vier tracks die je absoluut niet meer herkent. En dat was vanavond zeker het geval. Kevin bracht een verrassende up-tempoversie van De Leven, die deze week op nummer 1 is binnengekomen. Maar Jonna stak zijn nummer Laat Niet Los in een totaal ander jasje en deed dit samen met een heus koor. Daardoor werd het 2-1 voor Jonna.

Red Bull SoundClash-gordel

Toen was het alweer de hoogste tijd voor de grote finale. In de vierde ronde The Wildcard werd er écht uitgepakt. Kevin en Jonna mochten allebei drie nummers doen. Hiervoor nodigden ze de gekste gastartiesten uit. Deze finale was dan ook het absolute hoogtepunt van de avond. Eerst nodigde Jonna KM en Dopebwoy uit op het podium, om vervolgens niemand minder dan Frenna op stage te roepen. Frenna kwam het podium oplopen, met een ontbloot bovenlijf en om zijn schouders de gordel, die hij vorig jaar in de strijd tegen Ronnie won.

Frenna zei: ‘Voor we nog een nummer doen, ik ga je deze al geven.’ Hij overhandigde de gordel aan Jonna. ‘Even kijken hoe die je staat. En ik zeg je eerlijk: hij staat je goéd.’

De wereld is van jou

Hierna was het de beurt aan Kevin. Hij begon met De Wereld Is Van Jou met Hef. De tekst raakte en deze performance behoort zeker tot de hoogtepunten van de avond. Aan het einde van deze ronde haalde Kevin natuurlijk Yade Lauren op het podium. Ze deden hun grote hits Samen en Als Ik Je Niet Zie. Kevin zei hierna lachend: ‘Frenna, kom die gordel brengen. Je doet veel te stoer. Kom, kom.’

Nu was daar het verlossende moment: de bezoekers mochten met alles wat ze in zich hadden geluid maken en partij kiezen, voor Jonna of Kevin. Het resultaat van de decibelmeter was verrassend. Met niet eens één decibel verschil was er een winnaar. Presentator Défano Holwijn, die de avond net als vorig jaar soepel en energiek aan elkaar praatte, maakte vervolgens de winnaar bekend: ‘Jonna Fraser!’ Iedereen bij team Jonna begon te juichen. Het podium stond vol met alle gastartiesten en zijn vrienden. Jonna deed lachend de gordel om.