Natte pakken en schaterlachen: de hoogtepunten van Red Bull Stalen Ros 2024

Dit was Red Bull Stalen Ros 2024!

De zon was er, de deelnemers waren er, de jury zat er klaar voor, het publiek ging uit hun dak en de track van Red Bull Stalen Ros nodigde uit voor een spannende en leuke middag.

En dat werd het: bekijk het zelf maar 👇

1 min Red Bull Stalen Ros 2024 recap video

Jan Versteegh mocht, net als vorig jaar, de teams het startschot geven en Airen Mylene ving de deelnemers weer op aan het andere eind van het parcours. Sommige deelnemers waren droog, maar de meeste mochten zich met een nat pak melden om hun verhaal te doen en uit te leggen waar het mis ging.

Red Bull Stalen Ros 2024 was bitter spannend tot het allerlaatste moment. Team Spiegelaars startte als vierde team en zette meteen een toptijd neer onder de 11 seconden en mocht in de hotseat plaatsnemen. En hier hebben ze de hele middag gezeten. Het allerlaatste team dat aan de start verscheen maakte het nog extra spannend, want die waren dan ook bloedsnel. Ze crashte bij de finish, maar de run werd goedgekeurd. Helaas was hun tijd net iets langzamer dan die van de winnaars van Red Bull Stalen Ros: De Spiegelaars!

Lauwe knaks in volle focus naar de bel © Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool Het winnende moment! © Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool GOUD voor de goudzoekers © Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool Als een raket 🚀 © Jason Broderick / Red Bull Content Pool

Creativiteit werd beloond

De jury bestond uit niemand minder dan YouTuber en presentator Kalvijn, voormalig wielrenster Roxane Knetemann en 3x3 basketballer met olympisch goud op zak: Worthy de Jong. Al snel werd duidelijk waar de hoogste punten verdiend konden worden. Creativiteit was key. De jury was onverbiddelijk als een team het zich er ‘makkelijk’ vanaf had gebracht door met duidelijk herkenbare fietsen aan de start te verschijnen.

Juist de creaties die er echt uitsprongen kregen dikke punten en complimenten. Zoals bijvoorbeeld team ‘De Goudzoekers’ die gewoon echt veel werk hadden gemaakt van hun Stalen Ros.

Snelste parcours ooit?

Wat opviel tegenover Red Bull Stalen Ros 2023 is dat de deelnemers dit jaar de baan verder aflegden vergeleken met vorig jaar.

Dat kan twee dingen betekenen: of de baan is makkelijker geworden, of de deelnemers hadden zich beter voorbereid.

Maar dat het weer een gave track was, liet Danny MacAskill al zien. Hij kwam naar Den Haag om de baan te testen. Op zijn eigen manier natuurlijk.

Het parcours had voor dit jaar wat nieuwe elementen in petto, zoals een nat stuk deel van de baan. Want het blijft natuurlijk wel een baan met typisch Nederlandse elementen. Ook de rotonde zagen we dit jaar voor het eerst.

De favoriet van vorig jaar, de pumptrack, was verplaatst naar het begin van het parcours zodat de deelnemers al meteen lekker vaart konden maken.

Maar de versmalling op het einde bleek toch voor veel teams net een stapje te ver te zijn. Met de 🔔 al in zicht gingen de meeste hier koppie onder.

Wat voor creatie werkt nu het beste voor de snelste tijd?

Waar we vorig jaar nog zagen dat basic fietsen erg snel waren, bleek dit jaar dat ook heel veel creatieve modellen het erg goed deden. Vooral bij de winnaars was misschien niet verwacht dat ze zo snel zouden zijn als je ziet dat de voorste persoon achterstevoren zat. Goed voor de adrenaline, misschien is dat de key to success. Wie weet?

Het publiek vond het allemaal geweldig, want er zaten echt hele kunststukken tussen.

Red Bull Stalen Ros terug zien?

Heb je het event gemist? Dat is jammer, want het was echt weer vet. Maar niet getreurd.

Op 28 september om 20:00 zendt SBS6 de complete race uit. Dus zet het in je kalender en check de hele uitzending!

Dan kan je meteen inspiratie opdoen, en wie weet zien we je volgend jaar aan de start van een nieuwe editie van Red Bull Stalen Ros! 🚲💦