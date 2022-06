, je kent hem misschien het beste als Oranje Spits van het Nederlands Elftal en aanvaller bij FC Barcelona en sinds dit jaar is hij ook Red Bull atleet. Red Bull Street Rhythm by Memphis Depay is een evenement waar voetbal, muziek en de straat samenkomen. Memphis gaat hier ook zelf een balletje trappen en heeft 8 captains uitgenodigd om hun beste straatvoetbalteam van 5 spelers samen te stellen.

Het event biedt daarom de beste straatvoetballers van Nederland een platform om te laten zien wat ze in huis hebben. Gezien Memphis' voorliefde voor straatvoetbal en hiphop heeft, komen de captains dan ook zowel uit de muziek- als het voetbalwereld: Winne, Jairzinho, Broederliefde, Akwasi, Jefferson Osei, Steven Bergwijn en Edgar Davids. Zij maken hun teams bekend in de loop van juni. Dan wordt ook de 8ste en laatste captain aangekondigd.

Het event biedt daarom de beste straatvoetballers van Nederland een platform om te laten zien wat ze in huis hebben. Gezien Memphis' voorliefde voor straatvoetbal en hiphop heeft, komen de captains dan ook zowel uit de muziek- als het voetbalwereld: Winne, Jairzinho, Broederliefde, Akwasi, Jefferson Osei, Steven Bergwijn en Edgar Davids. Zij maken hun teams bekend in de loop van juni. Dan wordt ook de 8ste en laatste captain aangekondigd.

Het event biedt daarom de beste straatvoetballers van Nederland een platform om te laten zien wat ze in huis hebben. Gezien Memphis' voorliefde voor straatvoetbal en hiphop heeft, komen de captains dan ook zowel uit de muziek- als het voetbalwereld: Winne, Jairzinho, Broederliefde, Akwasi, Jefferson Osei, Steven Bergwijn en Edgar Davids. Zij maken hun teams bekend in de loop van juni. Dan wordt ook de 8ste en laatste captain aangekondigd.