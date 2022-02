Een club waar het gewoon gezellig is. Eigenlijk was dat het idee toen Rob de Jong (49) in 2012 Club NYX in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam opende. Hiervoor was De Jong anderhalf jaar bezig met de verbouwing. Is dat lang voor het verbouwen van een club? Hij moet lachen. ‘Ja, maar dat had te maken met dat we er alles uit hebben gesloopt en dat we een aantal maanden een bouwstop hadden.’ Monumentenzorg vond het ‘niet zo grappig’ dat er een club in een monumentaal pand zou komen. ‘Terwijl daar twintig jaar een club zat.’

Open minded

Het idee van dat de club gewoon gezellig moest zijn, kwam voort uit het gevoel dat De Jong veel clubs te pretentieus vond. ‘Het gaat om de lol van uitgaan, je moet er vooral blij van worden.’ En daarnaast moest Club NYX een open minded club worden. ‘Iedereen is welkom zolang je leuk bent.’ In de praktijk bleek open minded lastiger te liggen. ‘Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Het is niet zo leuk als je iemand staat te versieren die van mannen houdt terwijl jij echt het idee had dat hij van vrouwen houdt.’ Daarom verdeelde De Jong de donderdag, vrijdag – en zaterdagavonden, zodat iedereen wist waar hij aan toe was.

Nu is de donderdagavond bedoeld voor studenten, vrijdag is een hetero-avond met ook een deel queer/lhbtiq en zaterdagavond is bedoeld voor iedereen die queer is. ‘Sinds we deze avonden hebben onderverdeeld, werkt het eigenlijk heel goed.’ Sindsdien heeft De Jong talloze mooie avonden in Club NYX meegemaakt. Een van de avonden die hem het meest is bijgebleven, was afgelopen zomer, toen de clubs na anderhalf jaar weer open mochten.

Extreem blij

Dat was volgens De Jong een hele bijzondere avond. ‘Een goede vriend, Peter van Vught, draaide de openingsset nadat ik een speech had gegeven.’ Het dak ging eraf, maar tijdens het eerste nummer ging er van alles stuk. Het licht viel uit, hoewel men dacht dat het erbij hoorde. ‘De pins gingen in storing en de bierinstallatie stopte er spontaan mee op waardoor we een uur geen bier konden tappen. Wij hadden een hoop stress, maar het maakte eigenlijk allemaal niets uit. De mensen waren zo extreem blij dat ze weer in de club konden staan dat voor mij alles oké was. De energie van de mensen was zo bijzonder, dat hadden we nog nooit eerder meegemaakt en we hebben voor corona ook heel wat bijzondere avonden gehad.’

Jezelf kunnen zijn

In de speech vertelde De Jong hoe bijzonder hij het vond om in Club NYX te zijn. ‘Ik heb de mensen met wie ik samenwerk en de gasten bedankt dat ze er weer waren na bijna 500 dagen dicht te zijn geweest. Ook heb ik stilgestaan bij het verlies van onze collega Ivana die op tragische wijze is overleden en die we liever dan wat dan ook hierbij hadden gehad.’ Op de vraag wat het nachtleven voor hem betekent, zegt hij met een lach: ‘Ik ben te oud geworden voor het nachtleven.’ En dan serieuzer: ‘Het nachtleven is bijzonder. Het is anders dan dat je gewoon naar een café gaat. Het heeft een andere lading. En daarnaast vind ik het bijzonder dat mensen in Club NYX nog meer zichzelf kunnen zijn. Ze kunnen zich uiten zoals ze willen.’

Club NYX heeft ervoor gekozen om tijdens Red Bull Unlocked de queer-avond van zaterdag naar de A’DAM Toren te brengen. ‘Op zaterdag hebben we altijd 3X NYX. Tijdens het evenement zullen de dj’s van deze avond draaien. We gaan proberen om de sfeer die zaterdag bij ons heerst neer te zetten in de toren, door aankleding, mensen en de muziek.’ De naam NYX heeft trouwens twee betekenissen: het is de Griekse Godin van de nacht én het staat voor niks. ‘Ik vind dat je jezelf niet zo serieus moet nemen. Met die instelling moet je volgens mij naar een club gaan. Ik hoop dat mensen zo ook naar Red Bull Unlocked zullen komen.’

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in de A’DAM Toren Red Bull Unlocked plaats: twaalf Amsterdamse clubs en cafés geven hét feest van het jaar. Tickets vind je hier.