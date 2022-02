Jesse Jansman (28) was achttien jaar toen hij van Hengelo naar Amsterdam verhuisde. Hij weet nog goed hoe hij eenmaal in de grote stad wonend regelmatig met zijn vrienden de Chicago Social Club probeerde binnen te komen en hoe hem dat nooit lukte. ‘Ik zag eruit alsof ik zestien was.’ Twee jaar later lukte het hem wel. ‘Daar stond ik dan, eindelijk, als jong gastje.’ Weer een paar jaren later organiseerde Jansman met zijn compagnon Samuel Hodenpijl (00) ondertussen een wekelijks event in de Chicago Social Club. Toen dit al snel een succes bleek, werden beide heren gevraagd om programmeur van de club te worden.

01 Meegroeien met de stad

Jansman en Hodenpijl konden het goed vinden met eigenaren Joris Bakker (46) en Pieter de Kroon (46) én deelden dezelfde visie wat betreft de club. Een visie die nog steeds in grote lijnen hetzelfde is. Hoe deze visie eruitziet? ‘We vinden het belangrijk dat we meegroeien met de smaak van de stad. Eerst was er een fase waarin iedereen urban tof vond en nu gaat het meer richting de housekant.’ Jansman probeert als programmeur binnen ieder genre toegankelijk te zijn. ‘Maar dan voegen we er wel op onze manier een edgy randje aan toe.’

Onlangs verhuisde de programmeur binnen Amsterdam. Toen hij zijn nieuwe buren vertelde dat hij de programmeur bij de Chicago Social Club is, vertelden zij hem dat zij elkaar uitgerekend in deze club hebben ontmoet. Volgens Jansman zegt het veel over de sfeer die er in de Amsterdamse club op het Leidseplein al jaren heerst. ‘Als je een nacht bij ons bent geweest, heb je er tien nieuwe vrienden bij én je hebt de vrouw van je leven ontmoet.’ Hij lacht. ‘Als je dan nog een keer langskomt, ontmoet je wéér de vrouw van je leven.’

02 Een stukje saamhorigheid

De Nacht Staat Op, een protestactie van het nachtleven die op zaterdag 12 februari werd georganiseerd tegen de toen geldende coronamaatregelen, is een van de nachten die Jansman de afgelopen jaren in zijn ervaring als programmeur het meeste is bijgebleven. ‘Het was zo mooi om iedereen weer met een lach te kunnen zien, de artiesten die wij supporten, het personeel achter de bar, dat stukje saamhorigheid, daar had iedereen zo naar gesnakt.’

Volgens Jansman is Red Bull Unlocked dan ook een fantastisch initiatief. ‘Het is geweldig dat we als collectief van Amsterdamse horeca met zijn allen in de toren te vinden zullen zijn.’ Chicago Social Club organiseert al negen jaar op de donderdagavond Super Social Soundsystem. Speciaal voor Red Bull Unlocked zal de Amsterdamse club deze speciale avond naar de A’DAM Toren brengen. ‘Er zullen drie verschillende artiesten gaan optreden die het gevoel en de uitstraling van deze avond zullen gaan vertegenwoordigen.’

03 Samenkomst van het nachtleven

Jansman weet zeker dat het speciaal gaat worden. ‘Alle programmeurs hebben onderling contact en ook wij hebben elkaar de afgelopen twee jaren gemist. Dus het kan niet anders dan dat Red Bull Unlocked een bijzondere samenkomst van het nachtleven gaat worden.’

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in de A’DAM Toren Red Bull Unlocked plaats: twaalf Amsterdamse clubs en cafés geven hét feest van het jaar. Tickets vind je hier .