Slechts vier maanden was club Lovelee open toen begin maart 2020 de Amsterdamse club om de hoek van het Leidseplein dicht moest vanwege het coronavirus. Nadat Lovelee alweer gesloten was, bedacht programmeur Julien Simmons (33) een online radiostation waar momenteel van woensdag tot en met vrijdag acht tot tien artiesten per week draaien. ‘Door het radiostation heb ik nog meer gezien hoeveel talent er rondloopt in Amsterdam.’ Simmons probeert als programmeur van Lovelee dit jonge talent te pushen. ‘Bij ons krijgen ze de plek, zowel op het radiostation als in de club, om zoveel mogelijk goede draaiuren te maken.’

Simmons is zelf ook dj. Hij is naar eigen zeggen ‘iemand van alles.’ Simmons: ‘Ik word nog steeds geboekt en het is leuk om zelf nog te kunnen draaien. Het voelt heel goed om lekker muziek te draaien voor mensen en om al die hoofdjes dan te zien.’ Zijn ervaring als dj kan hij ook goed inzetten om als programmeur jonge talenten te begeleiden. ‘Ik draai zelf vooral house. Dus ik moet oppassen dat ik niet alleen maar house programmeer. Daardoor ben ik altijd op zoek naar nieuw talent en naar nieuwe muziekstromingen. Maar het is wel mooi dat ik inderdaad mijn kennis en ervaring kan doorgeven, dat dit de club dan ten goede komt.’

Het nachtleven geeft Simmons een bepaalde vorm van vrijheid. Hij denkt dat veel mensen overdag anders zijn dan in de nacht. ‘Dat komt niet alleen door een drankje, maar ik heb ook het gevoel dat mensen in de nacht meer tot elkaar komen.’ Overdag is het volgens hem meer gehaaster. Het is ook iets wat hij in zijn omgeving heeft gehoord wat de mensen de laatste twee jaren het meest hebben gemist. ‘Dat sociale aspect. Maar ook het muzikale aspect. De drang en de liefde van iedereen om muziek te delen en horen. Dat vind ik het mooiste.’

