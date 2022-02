De drie vrienden Maarten de Vries, (32), Sunny Bakthiar (36) en Jamie van der Will (33) zijn momenteel de eigenaren van zowel de Kopstootbar als de Tulp, maar het begon allemaal in de winter van 2015 met hun eigen jenever Jajem, die ze ook nog steeds verkopen. De Vries: ‘Jamie en ik werkten bij een grote bar op het Rokin, Sunny was de dj daar. We werden gek van alle grote gin tonics en toen bedachten we onze eigen jenever.’ Een jenever in nieuwe stijl, op smaak, biologisch, passend bij deze tijd. ‘We dachten: onze vrienden gaan de komende tien jaar ieder jaar een fles jenever krijgen of we gaan het echt verkopen.’

01 Op zoek naar een eigen bar

Het werd een succes. Al snel volgde er ook een pop-up bar op de Zeedijk. ‘Hier konden we Amsterdam en Nederland kennis laten maken met onze jenever. Een eigen bar waar iedereen Jajem door de keel werd gegoten.’ Na drieënhalve maand kwam er een einde aan het avontuur. ‘Het was zo gezellig geweest dat het contract niet werd verlengd.’ Maar de jongens hadden nu de smaak te pakken en gingen op zoek naar een andere plek voor een bar. ‘Jamie en ik gingen allerlei plekken langs. We hebben met veel gekke mensen afgesproken, met eigenaren van coffeeshops die niet op kwamen dagen.’ Tot ze langs café Cox fietsten.

Dit café stond leeg. Gezamenlijk stuurden ze de eigenaar een e-mail. Toen De Vries en Van der Will in de zomer van 2016 met acht dozen Jajem-jenever op de brommer zaten, werden ze gebeld en kregen ze het goede nieuws te horen: in het voormalige café Cox, om de hoek van het Leidseplein, mochten ze de Kopstootbar gaan openen. Ondertussen zit de bar er al bijna zes jaar en is het niet meer weg te denken uit het Amsterdamse nachtleven. De sfeer is er altijd hetzelfde gebleven. ‘Je kunt bij ons aan het begin van de avond lekker borrelen en dat loopt dan uit in een supervet feest. Dan kom je er ineens achter dat je al acht uur binnen bent.’

Of er avonden zijn die De Vries het meest zijn bijgebleven? Genoeg. De tijdelijke heropening in de zomer van 2021. ‘Jamie hing toen letterlijk als een soort Tarzan in de stellages. Het voelde als een extase dat we weer konden knallen.’ Of die keer dat ze Het Zwanenkoor uitnodigde voor de derde verjaardag van de Kopstootbar. ‘Een koor van vijftig man sterk dat allemaal Amsterdamse liederen zong.’ Of de avonden waarop er een tattoo artist werd uitgenodigd en De Vries de volgende ochtend appjes van vrienden kreeg: ‘Wat heb ik nou weer op mijn arm gezet?’ Volgens De Vries hoort dat allemaal bij het mooie nachtleven.

02 De sfeer binnen de stad

Tijdens Red Bull Unlocked kun je in de A’DAM Toren de Kopstootbar en de Tulp tegelijkertijd bezoeken. ‘We gaan daar het uit de hand gelopen feestje neerzetten. Een tattoo artist komt tatoeëren, er is live muziek, het wordt de plek waar je twee dagen lang iedereen kunt tegenkomen of weer even samen kunt verzamelen.’ De Vries vindt Red Bull Unlocked een super goed bedacht concept. ‘Iedereen in de clubscene ziet elkaar niet als concurrenten, meer als co-collega’s. Zonder de anderen heb je weinig bestaansrecht. Iedereen die gevraagd is mee te doen, zei volmondig ja. Het zal goed de sfeer binnen de stad gaan weergeven.’

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in de A’DAM Toren Red Bull Unlocked plaats: twaalf Amsterdamse clubs en cafés geven hét feest van het jaar. Tickets vind je hier.