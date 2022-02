Een aantal jaren geleden was het Marie Heinekenplein in de Amsterdamse Pijp volgens Jamie van der Will (33) nog een ietwat troosteloos plein: om de hoek zat er een Dirk van der Broek en er hingen veel zwervers rond. Inmiddels is het een bruisend plein, het grootste terrassenplein van De Pijp, en dat heeft zeker ook te maken met de komst van de Tulp. De drie vrienden Jamie van der Will (33), Maarten de Vries (32) en Sunny Bakthiar (36), die eerder samen met de uitbaters van Restaurant Pesca op de Rozengracht, Sven Sallaerts en Jos de Jong, hun Jajem-jenever op de markt brachten én de Kopstootbar om de hoek van het Leidseplein begonnen, openden in de zomer van 2017 deze ‘volkstuin voor de buurt.’

01 Roerige start

Het idee van wat de Tulp moest gaan worden, was vanaf het begin helder: een Bali-achtige hang-out creëren waar je kunt ontspannen, waar je ook buiten op het terras kunt zitten en waar zowel gerechten als cocktails worden geserveerd. Als Van der Will terugdenkt aan de eerste weken van de opening, kan hij spreken van een roerige start. ‘Tijdens de eerste avond stonden er mensen op straat, die konden niet meer naar binnen.’ De mensen die boven de Tulp woonden, begonnen met emmers water te gooien, omdat het ‘een gekkenhuis op het terras’ was geworden. Ook in de weken hierna bleef het in en rondom de Tulp redelijk onrustig.

Van der Will: ‘De geluidsmeting was verkeerd gegaan, waardoor het geluid tien decibel boven de eigenlijke geluidsmeting uitviel. Het was een soort halve discotheek, de vereniging van eigenaren van alle omwonenden stond op zijn kop.’ Omdat de Tulp zo populair bleek, hebben Van der Will en zijn twee compagnons uiteindelijk vier portiers moeten inzetten als een soort crowdmanagement. ‘En we hebben het ook goed moeten maken met de buurt.’ Tegenwoordig is de rust wedergekeerd en is alles positief. ‘De Tulp is echt een hit.’

02 Enige rooftopbar

Afgelopen zomer, toen de horeca even de deuren mocht openen, zag Van der Will hoe belangrijk het nachtleven is. ‘Mensen traden op de dansvloer uit echt henzelf, bijna een out of body-experience. Het was mooi om te zien hoe lekker die mensen het vonden om weer los te gaan.’ Die ongedwongenheid heeft hij zelf ook gemist. ‘Mensen moesten vaak aan tafel blijven zitten, een QR-code scannen, het leek wel op een afspraak bij de tandarts.’ Hij verheugt zich op de spontaniteit van een avond stappen. ‘Dat iemand een biertje bij je bar bestelt, en dat je hem een uur later dronken ziet, en hem uiteindelijk de tent uit moet vegen.’

Tijdens Red Bull Unlocked kun je in de A’DAM Toren de Tulp en de Kopstootbar tegelijkertijd bezoeken. Beide spots zullen op de eerste verdieping boven The Butcher te vinden zijn. De Tulp is de enige rooftop bar van Red Bull Unlocked. ‘Buiten zorgen we voor vaste dj’s en bands, er komen ook salsa-lessen en een band die live salsa muziek zal gaan spelen. Die echte Tulp-vibes, gezelligheid.’ Binnen kun je terecht voor de echte Kopstootbar-sfeer: Jajem-jenever, cocktails en een tattoo artist. ‘Gewoon een ongegeneerd zuipavondje.’

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in de A’DAM Toren Red Bull Unlocked plaats: twaalf Amsterdamse clubs en cafés geven hét feest van het jaar. Tickets vind je hier.