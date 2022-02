De drie vrienden Wessel Kruyt (31), Has Peters Sengers (35) en Sylvester Jansen (35) wilden een aantal jaren geleden samen een bar openen. Ze zochten naar wat er in het Amsterdamse nachtleven miste. Al snel dachten ze aan karaoke: er waren uiteraard wel karaokecafés in de stad, maar dat was vaak geen concept, eerder in een bar staan, een nummer zingen en vervolgens de microfoon doorgeven. De vrienden wilden een origineler concept. Ze bedachten al snel een origineel karaoke-concept, maar die bar kwam er nog niet.

De drie vrienden Wessel Kruyt (31), Has Peters Sengers (35) en Sylvester Jansen (35) wilden een aantal jaren geleden samen een bar openen. Ze zochten naar wat er in het Amsterdamse nachtleven miste. Al snel dachten ze aan karaoke: er waren uiteraard wel karaokecafés in de stad, maar dat was vaak geen concept, eerder in een bar staan, een nummer zingen en vervolgens de microfoon doorgeven. De vrienden wilden een origineler concept. Ze bedachten al snel een origineel karaoke-concept, maar die bar kwam er nog niet.

De drie vrienden Wessel Kruyt (31), Has Peters Sengers (35) en Sylvester Jansen (35) wilden een aantal jaren geleden samen een bar openen. Ze zochten naar wat er in het Amsterdamse nachtleven miste. Al snel dachten ze aan karaoke: er waren uiteraard wel karaokecafés in de stad, maar dat was vaak geen concept, eerder in een bar staan, een nummer zingen en vervolgens de microfoon doorgeven. De vrienden wilden een origineler concept. Ze bedachten al snel een origineel karaoke-concept, maar die bar kwam er nog niet.

Eerst toverden de drie vrienden twee ‘pipowagens’ om tot karaokewagens en maakten ze vanaf 2016 twee zomers en winters lang allerlei festivals, zoals Wildeburg, Into The Woods én Mysteryland onveilig. Het bleek een succes. Mensen konden ongedwongen op deze festivals een van de karaokewagens binnenlopen en karaoke gaan zingen. Voor het ontwikkelen van de karaokewagens en het serveren van de drankjes kwam Ben Warren (37) om de hoek kijken. Hij verhuisde in 2010 van Engeland naar Amsterdam en werkte in een restaurant in de Utrechtsestraat. Vanaf zijn achttiende werkte hij al in allerlei horeca.

Eerst toverden de drie vrienden twee ‘pipowagens’ om tot karaokewagens en maakten ze vanaf 2016 twee zomers en winters lang allerlei festivals, zoals Wildeburg, Into The Woods én Mysteryland onveilig. Het bleek een succes. Mensen konden ongedwongen op deze festivals een van de karaokewagens binnenlopen en karaoke gaan zingen. Voor het ontwikkelen van de karaokewagens en het serveren van de drankjes kwam Ben Warren (37) om de hoek kijken. Hij verhuisde in 2010 van Engeland naar Amsterdam en werkte in een restaurant in de Utrechtsestraat. Vanaf zijn achttiende werkte hij al in allerlei horeca.

Eerst toverden de drie vrienden twee ‘pipowagens’ om tot karaokewagens en maakten ze vanaf 2016 twee zomers en winters lang allerlei festivals, zoals Wildeburg, Into The Woods én Mysteryland onveilig. Het bleek een succes. Mensen konden ongedwongen op deze festivals een van de karaokewagens binnenlopen en karaoke gaan zingen. Voor het ontwikkelen van de karaokewagens en het serveren van de drankjes kwam Ben Warren (37) om de hoek kijken. Hij verhuisde in 2010 van Engeland naar Amsterdam en werkte in een restaurant in de Utrechtsestraat. Vanaf zijn achttiende werkte hij al in allerlei horeca.

Warren kende Peters Sengers van het restaurant waar hij werkte, waar Peters Sengers regelmatig langskwam, en zo werd Warren met zijn horeca-ervaring aan boord gevraagd. In 2018 kwam er een mogelijkheid om een bar te openen in een pand in de Reguliersdwarsstraat. De vier vrienden reisden naar Tokyo, deden inspiratie op, en filmden een reclamevideo voor hun crowdfundcampagne. Ze haalden uiteindelijk meer dan 150.000 euro op. En zo werd Duke of Tokyo een feit: een plek waar je in verschillende privérooms karaoke kunt zingen.

Warren kende Peters Sengers van het restaurant waar hij werkte, waar Peters Sengers regelmatig langskwam, en zo werd Warren met zijn horeca-ervaring aan boord gevraagd. In 2018 kwam er een mogelijkheid om een bar te openen in een pand in de Reguliersdwarsstraat. De vier vrienden reisden naar Tokyo, deden inspiratie op, en filmden een reclamevideo voor hun crowdfundcampagne. Ze haalden uiteindelijk meer dan 150.000 euro op. En zo werd Duke of Tokyo een feit: een plek waar je in verschillende privérooms karaoke kunt zingen.

Warren kende Peters Sengers van het restaurant waar hij werkte, waar Peters Sengers regelmatig langskwam, en zo werd Warren met zijn horeca-ervaring aan boord gevraagd. In 2018 kwam er een mogelijkheid om een bar te openen in een pand in de Reguliersdwarsstraat. De vier vrienden reisden naar Tokyo, deden inspiratie op, en filmden een reclamevideo voor hun crowdfundcampagne. Ze haalden uiteindelijk meer dan 150.000 euro op. En zo werd Duke of Tokyo een feit: een plek waar je in verschillende privérooms karaoke kunt zingen.