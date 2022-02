Het was oktober 2003 toen horecaondernemer Casper Reinders onder de fictieve naam Jimmy Woo aankondigde een club in Amsterdam te openen. Twee maanden later, in december 2003, was het zover. Kim Tholel (38), die vanaf de allereerste dag bij de Jimmy Woo werkt en die er nu als general manager werkzaam is, kan zich de opening nog heel goed herinneren. ‘Casper had eigenlijk niet echt reclame gemaakt. Maar op de dag zelf stonden er een paar duizend mensen voor de deur die niet eens zeker waren of er wel iets ging gebeuren.’

01 Samen een familie geworden

Vóór de opening had Reinders alle medewerkers bij elkaar gebracht. Volgens Tholel kenden veel mensen elkaar al uit het Amsterdamse nachtleven, waardoor de sfeer er snel in zat. De sfeer die Jimmy Woo oproept, ook voor de medewerkers, is nooit meer weggegaan. ‘We zijn samen echt een familie geworden en zijn er in zowel de goede als slechte tijden voor elkaar.’ De general manager is in de club opgegroeid én volwassen geworden. ‘Ik was een meisje toen ik er begon en nu ben ik een redelijk volwassen vrouw van richting de veertig.’ Ze moet lachen. ‘Ik heb een zoon van zestien. Ik heb er dus ook nog zwanger rondgelopen.’

Na bijna twintig jaar heeft de Jimmy Woo in Amsterdam en ver daarbuiten een haast mythische status gekregen. Dat komt misschien door de internationale beroemdheden als Rihanna die de club wisten te vinden, maar zeker ook door het veelbesproken deurbeleid. Tholel beaamt dat. ‘Mensen hebben zich altijd afgevraagd wanneer je wel of niet binnenkomt. Het gaat er niet om of je de club in een pak of met een spijkerbroek en sneakers bezoekt. De Jimmy Woo is vooral een club waar je binnenkomt als je een positieve energie hebt.’

02 Zorgen los kunnen laten

Vele Amsterdammers hebben ongetwijfeld als ze aan hun ervaringen in het nachtleven denken een herinnering aan de Jimmy Woo. Wat betekent het nachtleven voor Tholel? ‘In het nachtleven kan iedereen even verplichtingen en zorgen loslaten. Na de afgelopen twee jaar moeten we in ons leven de balans terugbrengen. En daar hoort het nachtleven zeker bij.’ Zelf heeft ze ook genoeg bijzondere herinneringen aan de Jimmy Woo. Een van de meest geweldige avonden ooit was volgens haar toen de Amerikaanse dj Kid Capri kwam draaien. ‘Hij is mijn favoriete dj en de sfeer was die avond zo goed. Het dak ging er bijna af.’

Tholel ziet Red Bull Unlocked als ‘een ontzettend toffe kans’ om samen met vele Amsterdamse clubs en cafés iets te organiseren. ‘We hebben allemaal ontzettend geleden onder de pandemie. In de A’DAM Toren kunnen we ons extra realiseren dat we samen sterk staan én dat we samen Amsterdam zijn.’ Het is ook iets wat de general manager merkte tijdens De Nacht Staat Op, een protestactie van het nachtleven die op zaterdag 12 februari werd georganiseerd tegen de toen geldende coronamaatregelen. ‘Het was lang geleden dat ik zo’n goede en positieve energie had gevoeld. Het voelde echt als een nieuw begin.’

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in de A’DAM Toren Red Bull Unlocked plaats: twaalf Amsterdamse clubs en cafés geven hét feest van het jaar. Tickets vind je hier.