Het Amsterdamse Mary Go Wild is ondertussen uitgegroeid tot een winkel, een boekenuitgeverij én een recordlabel, maar het begon allemaal in 2013 met het boek Mary Go Wild, dat 25 jaar dance in Nederland samenvatte, geschreven door Gert van Veen en Arne van Terpenhoven. Niels Hendriksen (00), die sinds tweeënhalf jaar shopmanager is van Mary Go Wild, weet nog hoe dat boek indruk op hem maakte. ‘Eigenlijk werd er in dat boek voor de eerste keer echt uitgebreid teruggeblikt op de dancegeschiedenis en wat er is neergezet.’

Een plek waar iedereen welkom is

Iedereen die in dance is geïnteresseerd, kan van woensdag tot en met zaterdag de winkel op de Zeedijk binnenlopen. Volgens Hendriksen is het er heel huiselijk. ‘Het is heel chill. Het is gewoon een plek waar iedereen zich welkom voelt. Je ontmoet er nieuwe mensen, maar ook de oude rotten uit het vak.’ Hendriksen is als shopmanager verantwoordelijk voor alle verschillende takken binnen Mary Go Wild, dus niet alleen de winkel, maar ook het recordlabel, de boekenuitgeverij en het onlangs geopende dancemuseum om de hoek van het Rembrandtplein. ‘Het werk is heel divers en dat maakt het juist zo ontzettend leuk.’

Het dancemuseum heet Our House, huist in Club Air én komt uit de koker van Mary Go Wild. Het is ‘een museum dat middels interactieve installaties de geschiedenis van dance wil vertellen van de oerknal tot nu.’ Het is een ‘bruisend ervaringsmuseum’ waarbij je vooral zelf aan de slag kunt. En je loopt letterlijk door Club Air, die voor de avonden weer wordt omgetoverd tot club, of andersom. Hendriksen: ‘We zijn bezig om met het museum uit te gaan breiden. We willen een voedingsbodem creëren voor iedereen in de dancescene.’

Leuke dingen ervaren

Hendriksen is naast shopmanager bij Mary Go Wild ook actief als dj. Hij staat tegenwoordig dus het liefst achter de draaitafels. ‘Die tijden van links voor bij de speaker staan heb ik gehad.’ Wat betekent het nachtleven voor hem, zowel als bezoeker als artiest? ‘Het nachtleven is een plek om jezelf te ontdekken en jezelf volledig te kunnen zijn, en je kunt steeds nieuwe mensen tegenkomen en leuke dingen ervaren die je niet had verwacht.’

Hoewel Mary Go Wild een winkel is, zijn de raves in de kelder van de shop op de Zeedijk tijdens ADE zeer bekend. Tijdens Red Bull Unlocked is het de bedoeling om beide nachten in de A’DAM Toren een soortgelijke rave neer te gaan zetten: artiesten die er een waanzinnig feest van maken, zwetend op elkaar, en dat gaat allemaal plaatsvinden in een zeer kleine ruimte in de A’DAM Toren. Hendriksen kijkt ernaar uit. ‘Het gaat te gek worden.’

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in de A’DAM Toren Red Bull Unlocked plaats: twaalf Amsterdamse clubs en cafés geven hét feest van het jaar. Tickets vind je hier.