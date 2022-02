Dat mensen van naam en faam Madam, het skybar restaurant op de eenentwintigste verdieping van de A’DAM Toren, weten te vinden, is voor mede-eigenaar Jouke Bijlsma (00) niet meer iets waar hij van staat te kijken. Een paar jaren geleden nog gaf Drake er een spontane afterparty nadat hij een concert in Amsterdam had gegeven. ‘We hadden slechts een paar uur de tijd om de avond te realiseren. Toen gingen we met zijn allen echt meteen aan de slag.’ En ook David Guetta gaf er tijdens ADE een surpriseparty. ‘Dat was geweldig.’

