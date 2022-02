Eigenlijk begon Tales & Spirits volgens Lydia Soedadi (00) als een grap. Ze spaart al jaren bar-antiek, onder andere verschillende soorten flessen en shakers. Toen een jaar of tien geleden haar hele huis volstond, ze rondkeek en dacht aan wat ze met al die spullen moest gaan doen, dacht ze ineens: wat als we een cocktailbar gaan openen? Hoe deze bar eruit moest gaan zien, wist Soedadi ook snel. Goede hospitality, extra service. ‘En dat is nog steeds zo. Tot aan de dag van vandaag wordt je jas opgehangen.’ Ondertussen is Tales & Spirits een internationaal geroemde cocktailbar en won het verschillende belangrijke vakprijzen.

01 Voorliefde voor smaken en eten

Soedadi runt Tales & Spirits en een aantal andere bedrijven, onder andere The Jitterburg Saloon, samen met haar partner Boudewijn Mesritz. Zolang ze het zich kan herinneren, heeft ze een voorliefde voor smaken en eten. ‘Ik kom uit een Indonesische familie, mijn moeder stond altijd in de keuken en iedereen was iedere dag welkom om mee te eten.’ Haar liefde voor alcohol en cocktails kwam later, toen ze in 2002 als serveerster bij bar Arc ging werken. ‘Op een dag was de bartender ziek en ik dacht: hoe moeilijk kan het zijn om drankjes te maken? Het was best wel moeilijk, maar ik wilde het sindsdien onder de knie hebben.’

Ze reisde de hele wereld over om nieuwe smaken en technologieën te ontdekken. ‘Zonder reizen kom je niet zover. Je weet namelijk nooit wat je kunt ontdekken.’ Wat is nu het geheim van een goede cocktail? Volgens Soedadi kan een cocktail gewoon een cocktail zijn, maar achter een echt goede cocktail schuilt een verhaal. ‘Al onze cocktails hebben een verhaal en worden in bijzondere glazen geserveerd, niet in een doodnormale longdrink, maar in een zombiehead, een boek of in een doodskist. Dan heb je direct een lach op je gezicht.’

De afgelopen vijftien jaar is Soedadi ook mentor geworden voor beginnende bartenders. Ze vindt het belangrijk om haar kennis en ervaring door te geven. ‘Als je het zelf goed doet, moet je ook wat teruggeven aan je eigen land en industrie, niet alleen alles voor jezelf houden. Zo hoop ik dat uiteindelijk de industrie beter wordt en dat alle kennis niet verloren gaat.’

02 Warm draaien voor de cocktailcultuur

Tijdens Red Bull Unlocked zal Tales & Spirits van alle twaalf deelnemende clubs en cafés de vreemde eend in de bijt zijn. Maar dan wel op een positieve manier. ‘Bij ons kun je alleen zittend je cocktail consumeren, ook tijdens Red Bull Unlocked.’ Soedadi hoopt dat ze daarmee tijdens het event een oase van rust creëert. ‘Je kunt bij alle andere clubs keihard losgaan en dan kun je bij ons rustig van een cocktail genieten.’ En er is nog een reden om Tales & Spirits tijdens Red Bull Unlocked te bezoeken. ‘Normaal hanteren we een deurbeleid van 21 jaar en ouder. We geloven in responsible drinking. Maar tijdens Red Bull Unlocked kunnen jongeren vanaf 18 jaar ons bezoeken en warm draaien voor de cocktailcultuur.’

