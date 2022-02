Joyce Diem (00) weet nog heel goed hoe drie jaar geleden tijdens Oud en Nieuw de hele gracht volstond, iedereen stond in de rij om bij The Red Light Bar naar binnen te mogen. The Red Light Bar, midden op de Amsterdamse Wallen, bestaat al meer dan vijfentwintig jaar. Diem en haar man zijn ondertussen zeven jaar de eigenaren. Samen hebben ze ook nog andere bedrijven, zoals een sportsbar en Diem runt een eigen administratiekantoor. ‘Het was memorabel dat het zo druk was. We hadden drie portiers om alles in goede banen te leiden.’