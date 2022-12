Waarom Valparaíso een van de beste urban downhill tracks in de wereld is

Het 2022 urban downhill seizoen is momenteel in volle gang. Een paar weken geleden zagen we in Bogotá, Colombia, Red Bull Monseratte Cerro Abajo plaatsvinden, en deze week op 27 februari zullen een aantal van 's werelds beste mountainbikers de straten van Red Bull Valparaíso Cerro Abajo bestormen.

Iemand die niet kan wachten op de race in Valparaíso is Pedro Burns . De Chileense held kan niet wachten om te rijden: "Het betekent veel, iedereen kent de race. Om daar te zijn en de sfeer te voelen is te gek. Je voelt echt de energie van de mensen die naar je kijken als je naar beneden gaat."

Het parcours van Valparaíso ligt in een havenstad ten westen van de Chileense hoofdstad en bevindt zich in een UNESCO-werelderfgoedlocatie. Met een lengte van 2,4 km en een geschatte 1.605 stappen (plus tientallen high-speed doglegs), eindigt het parcours bij de fontein van Neptunus op Plaza Aníbal Pinto.

"Het is een beetje gek, omdat je het gevoel hebt dat iedereen crashes en bloed wil zien. Over je zenuwen heen komen is het meest bijzondere aan deze race, gezien de uitdagingen waar je voor staat," zegt Burns.

Burns, die zijn 2020 MTB Raw clip heeft gefilmd op delen van het Valparaíso parcours, legt hieronder uit wat je mag verwachten van de Chileense race als je nieuw bent in de sport of een opfrisser nodig hebt.

Er zullen genoeg trappen zijn aan de top

"Je begint bovenaan de stad en het is behoorlijk hoog," zegt Burns, die ons al een gevoel van hoogtevrees geeft. "Je hebt een goede sprint waar je echt hard moet duwen en daarna kom je terecht in een stuk met veel trappen."

Voel je dat? Dat is je maag die omdraait.

"Op de trap kun je verschillende combinaties maken; je kunt springen, je kunt rollen," adviseert Burn. "De moeilijkheid van die sectie is dat je heel snel gaat en dat je moet remmen op de trap. Dat maakt het moeilijk, want er is niet al te veel grip. En er zijn veel krappe bochten."

Navigeren op het parcours kan lastig zijn

"Dan kom je in een snelle rechte lijn op de trap," zegt Burns. "Er zijn drie of vier sprongen van de ene trap naar de andere. Naar mijn mening is dit het moeilijkste gedeelte, want het is echt snel en echt krap. Aan de ene kant heb je de muur en aan de andere kant heb je de rails. Het is behoorlijk moeilijk."

"Op snelheid bergafwaarts razen? Wat is er niet leuk aan? "Je moet perfect aansluiten, want anders kun je terugvallen en crashen. En het is geen fijne plek om te crashen."

Home is where the heart is

Hebben we al benoemd dat je door een echt huis heen gaat op het parcours? Best cool.

"De route gaat steeds verder naar beneden en dan sta je plotseling op het dak van een huis," zegt Burns. "Vanaf daar laat je je van het dak naar beneden vallen en dan moet je door iemands huis rijden. Je springt van binnenuit het huis terug het parcours op. Ze verwijderen de deur voor de race. Je springt naar buiten over een gat van drie meter en landt op de overloop. Het heet La Casa Azul en het is een iconisch deel van het parcours."

Snelheid opbouwen in de juiste gebieden

Bergafwaarts gaan is niet zo simpel als gewoon remmen en gas geven. Nee, om heelhuids aan de andere kant uit te komen heb je ook vaardigheden nodig.

"Het volgende gedeelte is een goede mix van techniek en snel zijn," legt Burns uit. "Je moet zo hard mogelijk sprinten, waardoor het voelt als MotoGP™ waar je op de weg rijdt met wat bochten, en snelheid moet verzamelen om grote sprongen te nemen. Er is veel lucht, veel grote sprongen en veel sprints."

Armen en benen zullen gaan branden

We zijn nog niet klaar. Er komt nog meer bij dit parcours kijken, als je op het punt komt waar de toeschouwers toekijken.

"Er is nog een grote sprong van de top van het plein naar de straat beneden. Daarna komt er nog een heel snel stuk. Tot aan de 2018-editie was er naar links draaiende muurrit waar je vijf of zes meter van de muur af moest springen, waarbij je op een heel klein steigertje landde."

Een steek in de staart als de koers zijn finale bereikt

Daarna volgt een lange straat met veel snelle bochten, sprongen en step-offs. "Dan is er nog een grote sprong aan het einde van dat stuk," vertelt Burns enthousiast.

Klinkt moeilijk, toch? Nou, nieuwelingen hoeven zich niet aan te melden: "Naar mijn mening zijn dit en de trap bij de start de meest technische delen van de race. Als je het niet perfect doet, ga je zeker crashen en dat wordt niet leuk."

Daarna moet je er vol voor gaan: "De eindsprint voert je door een zeecontainer voor een laatste sprong aan het einde. Je springt door een ander overdekt gebouw en landt net voor je over de eindstreep gaat voor duizenden mensen."

Nu je Burns' uitleg over het parcours hebt doorgelezen, kun je zien waar hij het over had door hieronder de POV winnende run van Pedro Ferreira van de 2019 editie van Red Bull Valparaíso Cerro Abajo te bekijken:

Pedro Burns zal op zondag 27 februari deelnemen aan de 2022-editie van Red Bull Valparaíso Cerro Abajo in Chili Red Bull Tv zal de race live-streamen (met Engels en Spaaans commentaar) en je kunt alle actie live volgen op deze event pagina vanaf 18.30 uur UTC.