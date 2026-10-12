Red Bull Wings Cup 2026
© Red Bull / Philip Platzer

Red Bull Wings Cup: van Nederland naar Miami in EA FC 27!

In deze guide leggen we uit hoe je de Red Bull Wings Cup-wereldkampioen wordt. Of je nu op de bank zit of op de campus van je universiteit: grijp de kans om de wereld jouw gaming-skills te laten zien.
Geschreven door Christian Knoth
3 minuten lezenPublished on

Onderdeel van dit verhaal

Red Bull Wings Cup

Nederland

NetherlandsNetherlands, Netherlands
Event info

Samenvatting

  1. 1
    De Red Bull Wings Cup in EA FC 27 uitgelegd
  2. 2
    Open League: Speel jezelf online naar Utrecht
  3. 3
    University League: Verover jouw campus
  4. 4
    National Final: Wie wordt de Nederlandse kampioen?
  5. 5
    Miami roept: De wereldfinale in de woonkamer van Messi
  6. 6
    Red Bull Wings Cup: Het programma samengevat
Spelers uit 80 landen, één doel: wereldkampioen worden. De Red Bull Wings Cup biedt de EA FC 27-community een van de grootste toernooien aller tijden. Een wereldwijde strijd om de kroon in "The World's Game." Wil je meedoen aan de Red Bull Wings Cup, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan ben je hier aan het juiste adres. We leggen alles uit, stap voor stap!
01

De Red Bull Wings Cup in EA FC 27 uitgelegd

De Red Bull Wings Cup is een wereldwijde competitie in EA FC 27. In de eerste fase van het evenement wordt de beste speler uit elk van de 80 landen geselecteerd om hun land te vertegenwoordigen in de wereldfinale. Er zijn twee manieren om in je eigen land deel te nemen aan de kwalificatiefase: online – vanaf je bank of gamingstoel via de Open League of offline op verschillende universiteitscampussen via de University League.
In Nederland leiden beide kwalificatieroutes in het beste geval naar de nationale finale bij de Galgenwaard waar ook FC Utrecht speelt. Daar nemen de beste EA FC 27-spelers het tegen elkaar op. Allemaal met hetzelfde grote doel: Nederland vertegenwoordigen tijdens de wereldfinale in het Nu Stadium van Inter Miami. Word wereldkampioen op precies de plek waar Lionel Messi – een van de GOATS – zijn magie laat zien op het echte veld.
Inter Miami F.C.

Inter Miami F.C.

© NA

02

Open League: Speel jezelf online naar Utrecht

De Open League is de kwalificatieroute voor de volledige EA FC-community. Speel online op PlayStation 5 met je Ultimate Team en creëer je eigen weg richting de Galgenwaard voor de nationale finale! Zo doe je mee: we beantwoorden al je belangrijkste vragen stap voor stap.

Red Bull Wings Cup Open League: FAQ

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03

University League: Verover jouw campus

In de University League nemen studenten uit heel Nederland het tegen elkaar op. Denk jij dat je de beste EA FC speler van het land bent? Bewijs dan je skills in de University League en kwalificeer je voor de nationale finale. Op in totaal drie campussen vinden toernooien plaats in de Rush-modus van EA FC 27. Zo doe je mee: de belangrijkste vragen op een rij:

Red Bull Wings Cup University League: FAQ

04

National Final: Wie wordt de Nederlandse kampioen?

Op Zondag 15 november vindt de nationale finale plaats in de Galgenwaard. De beste spelers uit de Open League en de University League strijden hier om de Nederlandse titel. Alleen de winnaar kwalificeert zich voor de wereldfinale in Miami, die op de planning staat voor januari 2027.
In tegenstelling tot de kwalificatieronde wordt de nationale finale in de 95 mode gespeeld. Dit betekent dat alle in-game items en spelers precies even goed zijn. Een eerlijk speelveld dus!
05

Miami roept: De wereldfinale in de woonkamer van Messi

Hier draait het allemaal om: Freedom Park, Miami. De Red Bull Wings Cup bereikt begin 2027 zijn wereldwijde hoogtepunt in het stadion van Inter Miami. De winnaars uit elk land strijden om de wereldtitel. Wat moet je nog meer weten over de wereldfinale? Alle extra details op een rij:

Red Bull Wings Cup World Final: FAQ

EA Sports FC 27

EA Sports FC 27

© EA Sports

06

Red Bull Wings Cup: Het programma samengevat

Toernooifase

Periode

Open League

25 September - 25 Oktober 2026

University League

25 September - 5 November 2026

Nationale Finale Galgenwaard

15 November 2026

World Final Miami

Januari 2027

Onderdeel van dit verhaal

Red Bull Wings Cup

Nederland

NetherlandsNetherlands, Netherlands
Event info