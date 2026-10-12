een van de grootste toernooien aller tijden. Een wereldwijde strijd om de kroon in "The World's Game." Wil je meedoen aan de Red Bull Wings Cup, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan ben je hier aan het juiste adres. We leggen alles uit, stap voor stap!

De Red Bull Wings Cup is een wereldwijde competitie in EA FC 27. In de eerste fase van het evenement wordt de beste speler uit elk van de 80 landen geselecteerd om hun land te vertegenwoordigen in de wereldfinale. Er zijn twee manieren om in je eigen land deel te nemen aan de kwalificatiefase: online – vanaf je bank of gamingstoel via de