Spelers uit 80 landen, één doel: wereldkampioen worden. De Red Bull Wings Cup biedt de EA FC 27-community een van de grootste toernooien aller tijden. Een wereldwijde strijd om de kroon in "The World's Game." Wil je meedoen aan de Red Bull Wings Cup, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Dan ben je hier aan het juiste adres. We leggen alles uit, stap voor stap!
01
De Red Bull Wings Cup in EA FC 27 uitgelegd
De Red Bull Wings Cup is een wereldwijde competitie in EA FC 27. In de eerste fase van het evenement wordt de beste speler uit elk van de 80 landen geselecteerd om hun land te vertegenwoordigen in de wereldfinale. Er zijn twee manieren om in je eigen land deel te nemen aan de kwalificatiefase: online – vanaf je bank of gamingstoel via de Open League of offline op verschillende universiteitscampussen via de University League.
In Nederland leiden beide kwalificatieroutes in het beste geval naar de nationale finale bij de Galgenwaard waar ook FC Utrecht speelt. Daar nemen de beste EA FC 27-spelers het tegen elkaar op. Allemaal met hetzelfde grote doel: Nederland vertegenwoordigen tijdens de wereldfinale in het Nu Stadium van Inter Miami. Word wereldkampioen op precies de plek waar Lionel Messi – een van de GOATS – zijn magie laat zien op het echte veld.
02
Open League: Speel jezelf online naar Utrecht
De Open League is de kwalificatieroute voor de volledige EA FC-community. Speel online op PlayStation 5 met je Ultimate Team en creëer je eigen weg richting de Galgenwaard voor de nationale finale! Zo doe je mee: we beantwoorden al je belangrijkste vragen stap voor stap.
Red Bull Wings Cup Open League: FAQ
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03
University League: Verover jouw campus
In de University League nemen studenten uit heel Nederland het tegen elkaar op. Denk jij dat je de beste EA FC speler van het land bent? Bewijs dan je skills in de University League en kwalificeer je voor de nationale finale. Op in totaal drie campussen vinden toernooien plaats in de Rush-modus van EA FC 27. Zo doe je mee: de belangrijkste vragen op een rij:
Red Bull Wings Cup University League: FAQ
04
National Final: Wie wordt de Nederlandse kampioen?
Op Zondag 15 november vindt de nationale finale plaats in de Galgenwaard. De beste spelers uit de Open League en de University League strijden hier om de Nederlandse titel. Alleen de winnaar kwalificeert zich voor de wereldfinale in Miami, die op de planning staat voor januari 2027.
In tegenstelling tot de kwalificatieronde wordt de nationale finale in de 95 mode gespeeld. Dit betekent dat alle in-game items en spelers precies even goed zijn. Een eerlijk speelveld dus!
05
Miami roept: De wereldfinale in de woonkamer van Messi
Hier draait het allemaal om: Freedom Park, Miami. De Red Bull Wings Cup bereikt begin 2027 zijn wereldwijde hoogtepunt in het stadion van Inter Miami. De winnaars uit elk land strijden om de wereldtitel. Wat moet je nog meer weten over de wereldfinale? Alle extra details op een rij:
Red Bull Wings Cup World Final: FAQ
06
Red Bull Wings Cup: Het programma samengevat
Toernooifase
Periode
Open League
25 September - 25 Oktober 2026
University League
25 September - 5 November 2026
Nationale Finale Galgenwaard
15 November 2026
World Final Miami
Januari 2027