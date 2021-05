De comeback van Ferdy in de avonturenrace Red Bull X-Alps

De race vindt om de twee jaar plaats. Gedurende 12 dagen proberen zo'n 30 atleten meer dan 1.000 km ingewikkeld en moeilijk Alpinisme over te steken via een vaste reeks keerpunten. In de loop is het niet ongewoon dat de atleten meer dan 50 km afleggen per dag en tot 5.000 meter verticaal klimmen. Daarbovenop leggen ze enorme afstanden af in de lucht, vaak in verraderlijke bergomstandigheden waar weinigen zouden durven vliegen.