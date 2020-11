Red Bull X-Alps: de zwaarste race?

Loop je omhoog of ren je omhoog? Wat doen je tegenstanders? Eenmaal boven, start je direct weg en hoop je op wat thermiek om in de lucht te blijven, of wacht je af wat de anderen doen. Die donkere wolk, zou daar regen in zitten? En eenmaal in de lucht, neem je het risico om gelijk weg te vliegen of pak je eerst meer hoogte? En wanneer je het niet haalt, waar ga je dan landen…?

. Het doel is vrij eenvoudig, wie slaagt er als eerste in om lopend of vliegend met een paraglider vanuit Salzburg, Oostenrijk naar Monaco te komen. De X-Alps bestaat al sinds 2003 en vindt om het jaar plaats. Er doen ongeveer dertig teams aan mee en elk team bestaat uit twee personen: een atleet die rent en vliegt en een supporter die de piloot mentaal en fysiek ondersteund.

Ferdinand Van Schelven is ready for take off!

De Alpengebieden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk worden doorkruist om uiteindelijk te eindigen in Roquebrune-Cap-Martin. De route is elk jaar anders en wordt in maart bekendgemaakt.

Hoewel het concept simpel is, vraagt hoog eindigen een mix van extreem uithoudingsvermogen, mentale en fysieke kracht ,en ervaring. Want niet alleen winnen telt, elk 48 uur valt de deelnemer af die dan op de laatste plaats staat. De race duurt meerdere dagen waarbij de piloten zich tussen 22.30 en 5:00 niet mogen voortbewegen, dit om te voorkomen dat ze te vermoeid door blijven vliegen en daarmee ongelukken veroorzaken. Wel is er de optie om eenmalig een Night Pass in te zetten, hiermee mogen ze een nacht lopend door om een voorsprong op de concurrentie op te bouwen.

