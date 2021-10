Red Bull Rampage Red Bull Rampage has evolved over 18 years to …

Yes, we hebben er even op moeten wachten maar de rijders zijn inmiddels gearriveerd in Utah voor de 20e editie van ‘s werelds meest sicke mountainbike evenement: Red Bull Rampage. Om er zeker van te zijn dat je niks mist hebben we alle belangrijke informatie voor je op een rijtje gezet. Klaar voor? ‘Rider droppin in!’

Het is bijna niet voor te stellen dat je nog nooit een clip of foto hebt gezien van dit evenement. Want veel gekker dan dit wordt het niet. Het idee is simpel. Neem de beste mountainbikers van de wereld, laat ze met fiets en al naar boven lopen op een berg waar je al moe van wordt als je ernaar kijkt. En als ze boven zijn dan mogen ze weer naar beneden. Niet over het asfalt, of een mooie aangelegde flowy biketrail, nee gewoon steil naar beneden.

Dit is wel even anders dan de trails in Nederland

De meeste punten zijn binnen te halen door bij de start te beginnen en een paar minuten later de finish te bereiken. Als je ooit eerder Rampage hebt gezien dan snap je dat dat al een hele opgave is! Daarnaast kan je punten scoren door wat tricks te doen tijdens je run. Maar ook de lijn die je rijdt bepaald de eindscore. Zo kan je voor ‘makkelijk’ en flowy gaan met veel tricks. Of je gaat voor die-hard downhill met veel airtime en steile stukken.

“Bigger, faster and more trickable. Dat was de eerste reactie van de rijders op het gebied waar Red Bull Rampage nu gehouden wordt.”

