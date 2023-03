De herintroductie van ground effect in de Formule 1 kent een listige aftrap – voor sommigen. Waar Red Bull Racing de zaken al vrij snel op orde heeft, worden verschillende teams geteisterd door wild stuiterende auto’s. De oorzaak, een fenomeen bekend als ‘porpoising ’, bezorgt teams en coureurs (vrij letterlijk) kopzorgen. Hoewel er gaandeweg oplossingen gevonden worden voor het probleem en de FIA halverwege het seizoen ingrijpt om porpoising verder in te perken, gaat de organisatie voor 2023 nog een stapje verder.

van een Formule 1-auto is voor 2023 gedaald van 798 tot 796 kg. Dit geeft teams de kans meer gewicht te besparen. Het is niet zonder reden dat de auto’s dit jaar meer zwart (lees: naakt carbon) gekleurd zijn. Alle beetjes tellen. Tenslotte wordt getracht het zicht van de coureurs te verbeteren door het reflectieve deel van de achteruitkijkspiegels (en dus niet alleen de behuizing) met 50 mm te verbreden.

In het voortdurende streven om F1-auto’s veiliger te maken, is besloten om de rolbeugel verder te verstevigen. Dit naar aanleiding van de crash van Zhou Guanyu tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, waarbij de rolbeugel het begaf en de Chinese coureur ondersteboven door de grindbak schoof alvorens opgevangen te worden door de hekken. De verstevigingen gaan gepaard met een ronding van de bovenkant van de rolbeugel, om dergelijke taferelen te vermijden.

