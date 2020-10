De eerste keer dat Max in een Red Bull liet zien hoe goed hij was in de regen, was bij de Grand Prix van Engeland in 2016. Een maand of twee nadat hij in Barcelona zijn eerste Formule 1-overwinning geboekt had, reed Max op het natte Silverstone een dijk van een race. Hij passeerde de latere wereldkampioen Nico Rosberg met een gruwelijke inhaalactie buitenom in de razendsnelle Becketts-combinatie en reed zo naar de derde

uit zijn F1-carrière.